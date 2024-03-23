Китай і Гондурас підписали угоду про співпрацю

Китай підписав угоду з колишнім союзником Тайваню про співпрацю на 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Посол КНР в Гондурасі заявив, що це перша угода про співпрацю між обома країнами.

Договір допоможе покращити інфраструктуру освітніх закладів у цій центральноамериканській державі.

Гондурас і Пекін встановили дипломатичні відносини минулого року, після того, як центральноамериканська країна розірвала давні зв'язки з Тайванем.

Країни також ведуть переговори про угоду про вільну торгівлю та інші проєкти, пов'язані з будівництвом дамб та виробництвом електроенергії.