Китай і Гондурас підписали угоду про співпрацю
Про це повідомляє агентство Reuters.
Посол КНР в Гондурасі заявив, що це перша угода про співпрацю між обома країнами.
Договір допоможе покращити інфраструктуру освітніх закладів у цій центральноамериканській державі.
Гондурас і Пекін встановили дипломатичні відносини минулого року, після того, як центральноамериканська країна розірвала давні зв'язки з Тайванем.
Країни також ведуть переговори про угоду про вільну торгівлю та інші проєкти, пов'язані з будівництвом дамб та виробництвом електроенергії.