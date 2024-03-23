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Китай і Гондурас підписали угоду про співпрацю

23 березня 2024, 19:41
Китай і Гондурас підписали угоду про співпрацю
Фото: zapiski-starogo-kota.ru
Китай підписав угоду з колишнім союзником Тайваню про співпрацю на 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Посол КНР в Гондурасі заявив, що це перша угода про співпрацю між обома країнами. 

Договір допоможе покращити інфраструктуру освітніх закладів у цій центральноамериканській державі. 

Гондурас і Пекін встановили дипломатичні відносини минулого року, після того, як центральноамериканська країна розірвала давні зв'язки з Тайванем.

Країни також ведуть переговори про угоду про вільну торгівлю та інші проєкти, пов'язані з будівництвом дамб та виробництвом електроенергії.

 
Китай. Гондурасугода про співпрацю

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