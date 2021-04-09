Китай і Іран співпрацюватимуть у справі мирного відновлення Афганістану
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МЗС КНР.
"Як сусіди Афганістану, Китай і Іран повинні зміцнювати зв'язки і координацію, щоб відігравати конструктивну роль у досягненні плавного переходу і мирного відновлення Афганістану", - йдеться в повідомленні про бесіду.
Також Ван І висловив надію, що новий уряд Афганістану "проявить відкритість і терпимість, повністю дистанціюється від терористичних організацій, а також встановить і буде розвивати хороші відносини з усіма країнами, особливо з сусідніми".
"Хоча Сполучені Штати вийшли з Афганістану, вони зобов'язані нести відповідальність за мирне відновлення Афганістану. Вони не повинні намагатися використовувати різні засоби для створення там нових проблем, не кажучи вже про те, щоб викликати нові заворушення і завдавати шкоди законним правам та інтересам сусідніх країн", - заявив китайський міністр.
Твердження Вашингтона про те, що виведення американських військ з Афганістану було націлено на концентрацію сил проти Китаю і Росії - це "спроба знайти виправдання власних невдач", наголосив він. Крім того, це також "викриває суть спроб Сполучених Штатів продовжити силову політику у світі".
"Якщо США не засвоять належних уроків і повністю не змінять свого курсу, вони після помилок в Афганістані неминуче зроблять ще більш серйозні помилки, за афганським провалом підуть нові, ще більші провали", - зазначив Ван І.
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