Представники британської розвідки провели переговори з талібами , - The Telegraph
Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на видання The Telegraph.
Відзначається, що протягом двох тижнів високопоставлені співробітники британської розвідки проводили переговори з талібами в посольстві Великої Британії в Кабулі, а також у столиці Катару Досі.
Під час переговорів британці хотіли домогтися від "Талібану" гарантій того, що Афганістан не буде використаний в якості бази для терористичних атак на країни Заходу.
"Це те, про що ми завжди найбільше турбувалися. Це червона лінія для боротьби з ними - будь-які ознаки планування атаки", - повідомило виданню інформоване джерело.
Крім того, переговори з членами "Талібану" провів спеціальний представник прем'єр-міністра Великої Британії по Афганістану і керівник Об'єднаного розвідувального комітету Британії Саймон Гасс.
Нагадаємо, що лідер Талібану прибув до Афганістану на перемовини про політичну систему
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