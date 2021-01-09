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Представники британської розвідки провели переговори з талібами , - The Telegraph

Вони хотіли отримати гарантії того, що Афганістан не стане майданчиком для терористів
Представники британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 провели переговори з бойовиками радикального руху "Талібан".

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на видання The Telegraph.

Відзначається, що протягом двох тижнів високопоставлені співробітники британської розвідки проводили переговори з талібами в посольстві Великої Британії в Кабулі, а також у столиці Катару Досі.

Під час переговорів британці хотіли домогтися від "Талібану" гарантій того, що Афганістан не буде використаний в якості бази для терористичних атак на країни Заходу.

"Це те, про що ми завжди найбільше турбувалися. Це червона лінія для боротьби з ними - будь-які ознаки планування атаки", - повідомило виданню інформоване джерело.

Крім того, переговори з членами "Талібану" провів спеціальний представник прем'єр-міністра Великої Британії по Афганістану і керівник Об'єднаного розвідувального комітету Британії Саймон Гасс.

Нагадаємо, що лідер Талібану прибув до Афганістану на перемовини про політичну систему

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01 09 2021 14:30
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