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Китай і надалі підтримуватиме мирний діалог для врегулювання "українського конфлікту"

30 липня 2024, 10:07
Китай і надалі підтримуватиме мирний діалог для врегулювання
Фото: з вільного доступу
Пекін заявляє, що завжди прагнув якнайшвидшого завершення "українського конфлікту".

Влада Китаю за підсумками зустрічей міністра закордонних справ КНР Ван Ї з главами зовнішньополітичних відомств України, США і росії продовжить підтримувати політичне врегулювання "української кризи".

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Стосовно "української кризи" Китай завжди займає неупереджену і справедливу позицію", - заявив Лінь.

Пекін завжди прагнув якнайшвидшого завершення "українського конфлікту" і  прагне знайти для цього політичні методи, адже припинення вогню та відновлення миру вигідне всім сторонам. 

"Китай буде і надалі стояти на стороні миру та діалогу, підтримувати міжнародну спільноту у досягненні ще більшого консенсусу, спільними зусиллями здійснювати пошук практичного та реалістичного рішення для врегулювання "кризи", - сказав китайський дипломат. 

Ван Ї зустрічався з українським колегою Дмитром Кулебою в китайському місті Гуанчжоу 24 липня, а з Сергієм Лавровим та Ентоні Блінкеном на полях міністерського засідання АСЕАН у Лаосі 26-го і 27-го липня відповідно.

 
Китайвійна в Україні

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