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ПОЛІТИКА

Китай і росія мають намір покращити свій міжнародний імідж на БРІКС – Bloomberg

22 серпня 2023, 15:42
Китай і росія мають намір покращити свій міжнародний імідж на БРІКС – Bloomberg
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
путін виступить з промовою віддалено.

Сьогодні в Йоганнесбурзі розпочинається щорічний саміт БРІКС. Лідери Китаю та росії мають намір використати зустріч для того, щоб покращити свій міжнародний імідж.

Про це повідомляє Bloomberg.

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув сьогодні на триденний саміт на тлі великих проблем, що назрівають усередині країни: уповільнення економіки, криза на ринку нерухомості і торговельна напруженість, що зберігається зі США.

Ще гірші справи у його російського колеги владіміра путіна, який пропускає збори країн, що розвиваються, щоб уникнути міжнародного ордера на арешт, і виступить з промовою віддалено. Його 18-місячна війна з Україною не має ознак закінчення і він стикається з невдачами на полі бою.

Як зазначається в публікації, схоже, що обидві країни мають намір використати триденні зустрічі з іншими членами БРІКС - Бразилією, Індією та Південною Африкою, щоб спробувати покращити свій міжнародний імідж, побудувати єдиний фронт проти США та їхніх союзників та розширити торгові шляхи.

Ключем до цих зусиль буде розширення групи. Незважаючи на те, що з цього приводу досягнуто консенсусу, ще доведеться домовитися про те, хто і коли зможе приєднатися: Індія, наприклад, побоюється перетворення БРІКС на прокитайський блок. Зацікавленість висловили десятки країн, насамперед Саудівська Аравія та Індонезія.

На саміті також обговорюватиметься питання про те, як збільшити торгівлю в національних валютах, щоб зменшити залежність членів блоку від долара, а також підвищити роль Нового банку розвитку блоку.

Однак є перешкоди: з моменту свого заснування група мало впливала на глобальний політичний порядок денний, а країни продовжують відігравати другорядні ролі у провідних міжнародних інститутах.

Сі Цзіньпін та путін прагнуть змінити ситуацію, і той факт, що так багато країн хочуть приєднатися, є символічною перемогою, зазначає Bloomberg.

Незважаючи на це, залишається безліч питань про те, чого більш різнорідний БРІКС може досягти на практиці і чи допоможе приєднання більшої кількості країн їхньому прагненню підірвати вплив США у всьому світі, йдеться у публікації.

Нагадаємо, саміт найбільших країн, що розвиваються проходить 22-24 серпня в ПАР. Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка обговорять розширення групи та збільшення торгівлі у місцевій валюті.

Абревіатура БРІК була придумана в 2001 році Джимом О'Нілом, тоді головним економістом Goldman Sachs, щоб підкреслити швидке економічне зростання цих країн. Південну Африку запросили приєднатися у 2010 році. Але БРІКС не вдалося досягти своєї ваги як групи. І це незважаючи на те, що його члени становлять понад 42% населення світу і на них припадає 23% світового валового внутрішнього продукту та 18% торгівлі.

ПАРСі ЦзіньпінПутінвійна в УкраїніБРІКС

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