Китай і росія проведуть спільні військові навчання – ЗМІ

Метою навчань є "зміцнення стратегічної співпраці та посилення готовності спільно протидіяти загрозам безпеці".

Міністерство оборони Китаю оголосило про спільні військово-морські та повітряні навчання з росією під назвою "Північне об’єднання 2024" (Northern United 2024), які розпочнуться у вересні.

Про це повідомило Міністерство оборони Китаю, передає AP.

У спільних навчаннях братимуть участь військово-морський флот та авіація. Маневри відбуватимуться в Охотському та Японському морях та в повітряному просторі над ними.

За заявою міністерства КНР, метою навчань є "зміцнення стратегічної співпраці та посилення готовності спільно протидіяти загрозам безпеці".

Цього літа російські військові кораблі вже брали участь у спільних з Китаєм навчаннях "Великий океан-24", які пройшли біля південного узбережжя Китаю. У повідомленні також сказано, що обидва військово-морські сили здійснять п'ятий спільний крейсерний похід у Тихому океані.