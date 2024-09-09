Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай і росія проведуть спільні військові навчання – ЗМІ

09 вересня 2024, 19:53
Китай і росія проведуть спільні військові навчання – ЗМІ
Володимир Путін, Сі Цзіньпін. Фото: kremlin.ru
Метою навчань є "зміцнення стратегічної співпраці та посилення готовності спільно протидіяти загрозам безпеці".
Міністерство оборони Китаю оголосило про спільні військово-морські та повітряні навчання з росією під назвою "Північне об’єднання 2024" (Northern United 2024), які розпочнуться у вересні.
 
Про це повідомило Міністерство оборони Китаю, передає AP.
 
У спільних навчаннях братимуть участь військово-морський флот та авіація. Маневри відбуватимуться в Охотському та Японському морях та в повітряному просторі над ними.
 
За заявою міністерства КНР, метою навчань є "зміцнення стратегічної співпраці та посилення готовності спільно протидіяти загрозам безпеці".
 
Цього літа російські військові кораблі вже брали участь у спільних з Китаєм навчаннях  "Великий океан-24", які пройшли  біля південного узбережжя Китаю. У повідомленні також сказано, що обидва військово-морські сили здійснять п'ятий спільний крейсерний похід у Тихому океані.
РосіяКитайвійна в Українінавчання військовихросія окупанти

Останні матеріали

путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Політика
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 13:49
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Політика
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 11:34
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Політика
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2024, 23:52
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Політика
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 12:07
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Політика
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 08:42
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється