Китай і росія зобов'язуються працювати разом для підтримки "стабільності ланцюга поставок" – FT

Ван Ї запевнив свого колегу Лаврова, що Китай "продовжуватиме підтримувати розвиток і відродження росії під керівництвом путіна".

Китай і росія пообіцяли підтримувати "стабільність промислових ланцюгів поставок" всього через кілька днів після того, як міністр фінансів США Джанет Єллен застерегла Пекін від підтримки військових зусиль москви. На зустрічі в Пекіні сьогодні 9 квітня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї і його російський колега Сергей Лавров посилили заклики до двох країн тісніше співпрацювати проти "гегемонізму".

Про це пише Financial Times.

"Китай і росія будуть більш активно домагатися зближення своїх інтересів і працювати разом для підтримки стабільності міжнародних промислових ланцюгів поставок", — зазначається в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.

Внаслідок західних санкцій росія стала залежною від Китаю не лише як імпортер, але і як основний споживач її експорту. Китай купує близько 40% російської сирої нафти й більшу частину вугілля. Він входить до трійки найбільших покупців російських нафтопродуктів, трубопровідного газу і зрідженого природного газу. Ван Ї запевнив свого колегу, що Китай "продовжуватиме підтримувати розвиток і відродження росії під керівництвом президента путіна", йдеться в повідомленні китайського МЗС.