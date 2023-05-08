Китай і США бачать необхідність стабілізувати відносини – Reuters

Відносини між двома найбільшими економіками світу впали до мінімуму минулого року.

У Китаї заявляють про "серію помилкових слів і вчинків" США, що призвели до погіршення відносин між країнами. Тепер у Пекіні підкреслюють важливість стабілізації стосунків.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом заявив, що вкрай необхідно стабілізувати китайсько-американські відносини.

Зокрема, за словами Циня, Штати повинні виправити своє ставлення до тайванського питання та припинити витравлювання принципу "єдиного Китаю".

"Серія помилкових слів і вчинків Сполучених Штатів з тих пір підірвала важко досягнутий позитивний імпульс китайсько-американських відносин", - сказав Цінь.

Він заявив, що порядок денний "діалогу та співробітництва" був підірваний і відносини між Китаєм та США "знов зіткнулися з холодною кригою".

Минулого тижня Блінкен висловив надію на візит, сказавши Washington Post, що важливо відновити регулярні лінії зв’язку на всіх рівнях.

Зазначимо, що відносини країнами значно погіршилися, коли тодішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі здійснила офіційний візит до Тайваню, що розлютило Китай.

Напруга між державами зменшилася в листопаді 2022 року, коли лідери США та Китаю зустрілися на саміті G20 в Індонезії та пообіцяли частіше вести діалог.

Але напруженість знову спалахнула в лютому, коли китайська куля з’явилася в повітряному просторі США.