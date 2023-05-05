США потеплішали до ролі Китаю у врегулюванні війни в Україні – WP

Передумовою для будь-яких таких дипломатичних зусиль будуть українські перемоги на полі бою.

Адміністрація Джо Байдена, схоже, зважує, чи варто співпрацювати з Китаєм для пошуку врегулювання війни в Україні шляхом переговорів після того, як, за прогнозами американських чиновників, Україна здобуде перемогу в своєму давно запланованому наступі.

Про це в статті для Washington Post пише американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус. Передумовою для будь-яких таких дипломатичних зусиль будуть українські перемоги на полі бою, які можуть поставити Київ у сильнішу позицію на переговорах. Відповідаючи на запитання про перспективи української армії в очікуваному контрнаступі, Блінкен сказав: "Я впевнений, що вони досягнуть успіху і відвоюють більшу частини своєї території, і я думаю, що також важливо відзначити, що для росії це вже стратегічна поразка".

Ігнатіус пише, що запитав Блінкена про співпрацю з Китаєм для досягнення стабільного результату в Україні. На це Держсекретар дав напрочуд відверту відповідь: "В принципі, в цьому немає нічого поганого, якщо у нас є країна: Китай чи будь-які інші країни, які мають значний вплив, які готові прагнути до справедливого і тривалого миру. ... Ми б вітали це, і, безумовно, можливо, що Китай відіграватиме певну роль у цих зусиллях. І це могло б бути дуже корисно".

Блінкен зазначив, що в мирному плані з 12 пунктів, який Китай опублікував у лютому, є кілька "позитивних" пунктів. Китайські пропозиції включають повагу до "суверенітету, незалежності і територіальної цілісності всіх країн", що передбачає виведення російських військ, "зменшення стратегічних ризиків" і підтвердження того, що "ядерна зброя не повинна використовуватися". Також китайський план передбачає заходи "для поступової деескалації ситуації і, в кінцевому підсумку, досягнення всеосяжного припинення вогню".

Ігнатіус пише, що росія незадоволена посередницькими зусиллями Китаю. Про це журналісту розповіли кілька американських чиновників. Але москва, підпорядкована Пекіну економічно і військово, не може протистояти бажанням Китаю. Це одна з причин, чому чиновники адміністрації заінтриговані китайськими миротворчими зусиллями. Вони вважають, що Пекін може завадити росії спробувати відновити війну пізніше - після паузи.

"Єдина можливість стабільності - це Китай як гарант", - сказав Ігнатіусу неназваний чиновник.

Обговорюючи будь-які довготривалі мирні зусилля, Блінкен сказав, що "вони повинні загалом відображати принципи, які лежать в основі статуту ООН, коли йдеться про територіальну цілісність, коли йдеться про суверенітет. Не можна ратифікувати те, що зробила росія, а саме захоплення значної частини території України. І мир має бути міцним в тому сенсі, що ми не хочемо, щоб все закінчилося тим, що росія зможе просто відпочити, переозброїтися і знову напасти через півроку чи рік".

"В принципі, країни, особливо ті, які мають значний вплив, такі як Китай, якщо вони готові відігравати позитивну роль у спробах встановити мир, це було б добре. Але все починається з того, що владімір путін має прийняти це фундаментальне рішення. Ми цього ще не бачили", - сказав Блінкен.

Блінкен також сказав, що сподівається на здійснення своєї поїздки в Китай, яку відклали після лютневого інциденту зі шпигунською повітряною кулею. Інші американські дипломатичні контакти з Китаєм також працюють.

Представники адміністрації все ще обговорюють можливість того, що паралельні американо-китайські мирні зусилля закріплять ширшу роль Китаю в Європі. І це в той час, коли США намагаються переконати європейських союзників не укладати "солодкі" угоди з Пекіном.

"Але коли навіть Зеленський, виживання якого залежить від військової допомоги США, вітає контакти з Сі Цзіньпіном, виключити Китай з процесу може бути нереально", - йдеться в статті.

Краща стратегія, до якої, схоже, схиляється адміністрація, полягає у визнанні ролі Пекіна, але наполяганні на тому, що він повинен діяти відповідально, щоб до нього ставилися як до великої держави. Китай міг би почати із заохочення справедливого миру в Україні.