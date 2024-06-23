Китай і ЄС погодилися почати переговори через ймовірну торгову війну

Перші переговори відбулися під час візиту віце-канцлера Німеччини Роберта Хабека до Китаю, але процес находиться ще на початковому етапі.

Уряд Китаю і ЄС домовились почати переговори щодо планів блоку запровадити мита на електромобілі, імпортовані з Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на міністерство торгівлі в Пекіні.

ЄС і Китай погодилися почати переговори, але іншиш подробиць не наводиться.

Відомо, що міністр торгівлі Китаю Ван Вентао і комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс виступили під час відеоконференції в суботу.

В середині червня Європейський Союз оголосив про плани запровадити податки до 38% на електромобілі, які поставляються з Китаю, що посилило торгову напругу з азійською країною.

Євросоюз розпочав низку розслідувань щодо Китаю, посилаючись на несправедливу торговельну практику, таку як великі державні субсидії, що спонукало Пекін відповісти у відповідь ескалацією кампанії погроз, націлених на європейські товари.

Перемовини відбулися під час візиту віце-канцлера Німеччини Роберта Хабека до Китаю. Раніше в суботу Хабек зустрівся з Вангом і підтвердив готовність Європи вести дискусії щодо тарифів.

"Зараз потрібно бути дуже обережним, це перший крок, і буде потрібно багато інших. Але принаймні це перший крок, який раніше був неможливий. Ось чому сьогоднішній вечір – хороший вечір, якщо ми хочемо спробувати зберегти рівні умови гри та уникнути тарифної війни", - заявив Хабек журналістам.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз невдовзі запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю розміром ще на понад 38,1%.