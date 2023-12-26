Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай критикує санкції США щодо проєкту рф СПГ-2 в Арктиці – Reuters

26 грудня 2023, 18:57
Китай критикує санкції США щодо проєкту рф СПГ-2 в Арктиці – Reuters
Фото: gettyimages.com
Уряд Китаю, який бере участь в російському проєкті з виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ 2", висловив незадоволення санкціями США.

Через них російська компанія ПАТ "Новатек" зупинила постачання палива.

Про це пише агенство Reuters.

"Економічне співробітництво між Китаєм та росією відповідає взаємним інтересам обох країн і не повинно піддаватися втручанню або обмеженням з боку будь-якої третьої сторони", - заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Вона додала, що Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій та обмежень в юрисдикції інших країн без основи міжнародного права.

Нещодавно стало відомо, що початок постачання з нового проєкту рф з виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ 2" відклали після того, як компанія оголосила про форс-мажорні обставини щодо поставок у зв'язку з санкціями США.

Ми також писали, що Інвестори призупинили участь у російському проєкті "Арктик СПГ 2".

 

Китайкритикасанкції СШААрктик СПГ

Останні матеріали

Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Політика
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 16:51
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Політика
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 12:48
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Політика
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 08:49
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється