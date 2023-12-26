Китай критикує санкції США щодо проєкту рф СПГ-2 в Арктиці – Reuters

Уряд Китаю, який бере участь в російському проєкті з виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ 2", висловив незадоволення санкціями США.

Через них російська компанія ПАТ "Новатек" зупинила постачання палива.

Про це пише агенство Reuters.

"Економічне співробітництво між Китаєм та росією відповідає взаємним інтересам обох країн і не повинно піддаватися втручанню або обмеженням з боку будь-якої третьої сторони", - заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Вона додала, що Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій та обмежень в юрисдикції інших країн без основи міжнародного права.

Нещодавно стало відомо, що початок постачання з нового проєкту рф з виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ 2" відклали після того, як компанія оголосила про форс-мажорні обставини щодо поставок у зв'язку з санкціями США.

Ми також писали, що Інвестори призупинили участь у російському проєкті "Арктик СПГ 2".