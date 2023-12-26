Китай критикує санкції США щодо проєкту рф СПГ-2 в Арктиці – Reuters
Через них російська компанія ПАТ "Новатек" зупинила постачання палива.
Про це пише агенство Reuters.
"Економічне співробітництво між Китаєм та росією відповідає взаємним інтересам обох країн і не повинно піддаватися втручанню або обмеженням з боку будь-якої третьої сторони", - заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.
Вона додала, що Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій та обмежень в юрисдикції інших країн без основи міжнародного права.
Нещодавно стало відомо, що початок постачання з нового проєкту рф з виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ 2" відклали після того, як компанія оголосила про форс-мажорні обставини щодо поставок у зв'язку з санкціями США.
Ми також писали, що Інвестори призупинили участь у російському проєкті "Арктик СПГ 2".