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Інвестори призупинили участь в російському проєкті "Арктик СПГ 2"

25 грудня 2023, 14:49
Інвестори призупинили участь в російському проєкті
Фото: з відкритих джерел
Через санкції іноземні акціонери відмовились від своїх зобов'язань з фінансування й укладання контрактів.

Про це пише Reuters

Проєкт був ключовим елементом у прагненні росії збільшити свою частку на світовому ринку скрапленого природного газу з 8% до 20% до 2030 року. Тепер він зіштовхнувся з труднощами через санкції США і нестачу газовозів.

Китайські державні компанії CNOOC Ltd і China National Petroleum Corp мають по 10% акцій у проєкті, який контролюється "Новатек" - найбільшим російським виробником СПГ і власником 60% акцій .

"Обидві китайські компанії разом з французькою TotalEnergies та консорціумом японських Mitsui and Co і JOGMEC, які також мають по 10% акцій, оголосили про “форс-мажор” щодо участі в проєкті", - пише росЗМІ "Коммерсантъ"

Призупинення участі може призвести до того, що "Арктик СПГ 2" втратить довгострокові контракти на постачання СПГ, а компанія "Новатек" буде змушена фінансувати проєкт самостійно.

Інвестиції в проєкт "Арктик СПГ 2" становили $21 млрл.

Санкції також призвели до того, що "Новатек" оголосила про форс-мажор щодо поставок СПГ з проєкту, повідомляє Reuters.

Крім того, Європейський Союз теж може запровадити обмеження на постачання російського СПГ.

Минулого тижня представник галузі в Пекіні, який безпосередньо знайомий з цим питанням, повідомив Reuters, що CNPC і CNOOC звернулися до уряду США з проханням про звільнення від санкцій щодо "Арктик СПГ 2".

Потужність "Арктик СПГ 2" з трьома технологічними лініями становитиме 19,8 млн тонн СПГ на рік і 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату на рік. Виробництво має розпочатися 2024 року.

Очікувалося, що перші СПГ-танкери вийдуть у море в першому кварталі наступного року, згідно з заявами "Новатек".

Джерела Reuters  кажуть, що комерційні поставки СПГ з проекту тепер очікуються не раніше другого кварталу 2024-го.

 
РосіясанкціїАрктик СПГ 2

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