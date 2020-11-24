Китай має поділитися зі світом зразками, здобутими на Місяці – NASA

Таким чином, у NASA відреагували на повідомлення про запуск китайською стороною амбіційної космічної програми щодо доставки гірських порід та уламків з поверхні Місяця.

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) висловило сподівання, що програма КНР з транспортування зразків породи з Місяця стане корисною для всього міжнародного співтовариства, а не лише для Китаю.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній твітер-сторінці NASA, оприлюдненому в ніч проти вівторка, після запуску китайського космічного корабля, передає Укрінформ.

"Із запуском Chang’e 5 Китай розпочав зусилля, щоби приєднання до США та колишнього Радянського Союзу для отримання зразків з Місяця. Сподіваємося, Китай поділиться своїми даними зі світовим науковим співтовариством, щоби покращити наше розуміння Місяця, як це робили наші місії "Аполлона» та програма "Артеміда", - зауважили в американському космічному агентстві.

Таким чином, у NASA відреагували на повідомлення про запуск китайською стороною амбіційної космічної програми щодо доставки гірських порід та уламків з поверхні Місяця. Програма отримала назву Chang’e 5 - на честь китайської богині Місяця.

Ключове завдання китайської місії полягає в тому, щоби пробурити два метри поверхневого шару супутника Землі та дістати звіди близько 2 кг породи. Це відкрило би для вчених можливість вивчати отриманий матеріал вперше за останні пів століття з часів реалізації американських та російських космічних програм.

Нагадаємо, що Китай розпочав першу за понад 40 років космічну місію для збору місячної породи