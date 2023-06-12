Китай має шпигунську базу на Кубі з 2019 року – Білий дім

У Сполучених Штатах заявили, що КНР має шпигунську базу на Кубі принаймні з 2019 року.

Про це повідомило агентство АР.

Як зазначається, розвідувальна спільнота США вже деякий час знає про діяльність Китаю на Кубі та про більш масштабні зусилля Пекіна зі збору розвідданих по всьому світу.

"Адміністрація Байдена активізувала зусилля, щоб перешкодити спробам Китаю розширити шпигунські операції, і вважає, що вона досягла певного прогресу за допомогою дипломатії та інших невизначених дій", – заявили співрозмовники агентства.