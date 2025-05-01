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ПОЛІТИКА

Китай натякає на можливість нових торгових переговорів із Вашингтоном – FT

01 травня 2025, 18:48
Китай натякає на можливість нових торгових переговорів із Вашингтоном – FT
Державні ЗМІ кажуть, що у перемовинах "не буде нічого поганого".

Державні ЗМІ Китаю заявили, що "не буде нічого поганого" у торгових переговорах зі США. Це свідчить про пом'якшення позиції Пекіна, адже обидві сторони шукають вихід з тарифної війни.

Про це пише Financial Times.

У китайській соцмережі Weibo користувач під ніком Yuyuan Tantian, пов'язаний з державним мовником CCTV, заявив, що Пекіну не потрібно розмовляти зі США, поки Вашингтон не вживе суттєвих заходів. Проте, за його словами, якщо США хочуть взаємодіяти з Китаєм, то "у цьому немає нічого поганого". Також у повідомленні йде посилання на джерела, які кажуть, що чиновники зі США "активно зверталися до Китаю", просячи про переговори щодо тарифів.

"Якщо це переговори, то двері відчинені навстіж. Якщо це боротьба, ми доведемо її до кінця", — йдеться у дописі.

За словами аналітиків, такі формулювання є пом’якшенням позиції Пекіна. Зокрема, Ендрю Полк, співзасновник консультативної групи Trivium China, каже, що публікація "закладає основу для того, щоб сісти за стіл переговорів".

"Це має добре підійти внутрішній аудиторії та дати їм прикриття для початку переговорів", — каже він.

Науковий співробітник аналітичного центру Китаю та глобалізації в Пекіні Цічен Ван вважає, що така публікація  свідчить про те, що Китай готовий до торговельних переговорів. За його словами, такий метод сигналізації через акаунти в соцмережах є новим, але Пекін також використовував його під час першої торговельної війни зі США.

Нагадаємо, Китай створив список американських товарів які будуть звільнені від 125% тарифів. Пекін без зайвого розголосу повідомляє компаніям про цю політику, оскільки намагається пом'якшити наслідки торгової війни з Вашингтоном.

КитайДональд Трампмитапереговори

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