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ПОЛІТИКА

Reuters: Китай створив "білий список" товарів США без мит

30 квітня 2025, 16:12
Reuters: Китай створив
Фото: з вільного доступу
Публічно Пекін зберігає жорстку позицію.

Китай сформував список товарів американського виробництва, які будуть звільнені від 125% тарифів, і без зайвого розголосу повідомляє компаніям про цю політику, оскільки намагається пом'якшити наслідки торгової війни з Вашингтоном.

Про це Reuters розповіли джерела.

Раніше ЗМІ писали, що Китай запровадив тарифні пільги на окремі товари, включаючи фармацевтичні препарати, мікрочипи й авіаційні двигуни, і наразі просить компанії визначити інші критично важливі товари, які потрібно звільнити від мит. Однак про існування так званого “білого списку” не повідомлялося.

Такий підхід дозволяє Пекіну, який неодноразово заявляв, що готовий боротися до кінця, якщо США не скасують свої 145% тарифи, зберігати свою жорстку публічну позицію, водночас у приватному порядку здійснюючи практичні кроки для надання поступок.

Джерела Reuters, однак не змогли розповісти, скільки і які саме товари потрапили до списку.

За словами одного з джерел, яке працює в фармацевтичній компанії, що продає ліки американського виробництва в Китаї, з компаніями приватно контактують представники влади та повідомляють про існування переліку товарів, які будуть звільнені від тарифів.

"У нас все ще є багато технологій, які нам потрібні від США", - сказав співрозмовник Reuters.

Інше джерело розповіло, що деякі китайські компанії попросили приватно зв'язатися з владою, щоб дізнатися, чи підпадає продукція, яку вони імпортують, під звільнення від тарифів. Китай також проводить опитування компаній, щоб оцінити вплив тарифної війни.

Торговельна війна вдарила по економіці США та Китаю, і звільнення від тарифів є ознакою того, що сторони намагаються полегшити ситуацію. Але публічно уряди двох країн дають різні оцінки стану переговорів про припинення торговельної війни. 

СШАКитайДональд Трампмита

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