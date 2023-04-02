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ПОЛІТИКА

Китай не дасть рф розмістити ядерну зброю в білорусі – Данілов

02 квітня 2023, 09:50
Китай не дасть рф розмістити ядерну зброю в білорусі – Данілов
Данілов
Секретар РНБО вважає, що заяви глави Кремля щодо "ядерки" - звичайний шантаж, спрямований на керівництво США.

Заяви глави правлячого режиму рф володимира путіна щодо розміщення ядерної зброї у білорусі є простим шантажем. Китай не дасть росії дозволу цього зробити. 

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі Суспільного.

"Ніякого розміщення ядерної зброї у білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу. Чи надасть КНР дозвіл? Я більш ніж впевнений, що ні", - сказав посадовець.

Данілов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території білорусі не потрібне ні Пекіну, ні москві.

"Заяви путіна щодо подібних планів є звичайним шантажем, який направлений на те, щоб американці погоджувались якомога скорше іти на якісь перемовини, домовлятися, щоб зупинити війну на умовах рф", - пояснив секретар РНБО.

За його словами, росіяни вже не хочуть подальшої ескалації війни, а хочуть закінчити її якнайшвидше.

"Не треба тут нічого вигадувати, тут немає ніякої конспірології. Це така тупа гра москви, яка завжди для того, щоб примусити американців, англосаксів іти на перемовини з росіянами саме по нашому кейсу", - додав Данілов.

Нагадаємо, путін оголосив про намір розмістити ядерну зброю в білорусі. Світ вже відреагував на заяву диктатора.

війнаядерна зброяДаніловбілорусрф тероризм

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