Китай незабаром може розгорнути надзвуковий безпілотник-шпигун – The Washington Post

Дрони можуть загрожувати не тільки Тайваню, а й Японії, США, Індії та іншим країнам.

Китайські військові можуть незабаром розгорнути висотний безпілотник-шпигун, який рухатиметься зі швидкістю, яка щонайменше втричі перевищує швидкість звуку.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на секретну інформацію американського військового відомства.

Цей безпілотник значно посилить здатність Китаю проводити операції зі спостереження.

У документі представлені супутникові знімки від 9 серпня, на яких видно два реактивних розвідувальних безпілотника WZ-8 на авіабазі в Східному Китаї, приблизно в 350 милях від Шанхаю. Безпілотники - це вдосконалена система спостереження, яка може допомогти Китаю збирати картографічні дані в режимі реального часу для розробки стратегії або завдання ракетних ударів у майбутньому конфлікті.

В оцінці йдеться, що Народно-визвольна армія, ймовірно, розмістила свій перший підрозділ безпілотних літальних апаратів на базі, яка входить до складу Східного театрального командування.

Пекін представив безпілотники WZ-8 в 2019 році, коли два вугільно-чорних літака пройшли парадом над площею Тяньаньмень під час святкування 70-річчя створення Китайської Народної Республіки, керованої Комуністичною партією. Тоді мало хто з аналітиків вважав дрони повністю функціональними.

Основне застосування безпілотника буде спрямоване не проти Тайваню, а проти США і їх військових баз в Тихому океані, сказав Чі Лі-пін, директор відділу досліджень авіаційних систем в Національному інституті науки і технологій Чун-Шаня.

Чі додав, що зараз літак не призначений для завдання ударів, але він зазначив, що модифікації можуть дозволити йому завдавати ударів в майбутньому.

"Його важко виявити і перехопити. Існуюча американська зброя "повітря-повітря" недостатньо хороша", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Китай успішно випробував і розгорнув нову гіперзвукову ракету DF-27.