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Китай обурився через рішення Трампа вивести США з ЮНЕСКО

23 липня 2025, 18:55
Китай обурився через рішення Трампа вивести США з ЮНЕСКО
Фото: з вільного доступу
У Пекіні вважають вихід США з ЮНЕСКО кроком, "негідним великої держави"
Китай різко розкритикував рішення президента США Дональда Трампа знову вивести Сполучені Штати з Організації Об'єднаних Націй із питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО).
 
Про це написав Newsweek із посиланням на речника міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякуня.
 
Як пояснювали в Білому домі, Трамп вважає, що в організації "антиамериканський вектор" і "пропалестинські й прокитайські" настрої.
 
Однак Пекін звинуватив Вашингтон у запереченні своїх зобов'язань як провідної світової держави. У Китаї вважають, що США порушують принципи багатосторонності, на яких базується міжнародна система.
 
Речник МЗС КНР назвав крок Трампа "негідним великої держави". За словами дипломата, США давно не сплачували боргів, і це "не те, що має робити велика країна".
 
Го Цзякунь висловив підтримку роботі ЮНЕСКО й закликав усі держави до зміцнення міжнародної співпраці на базі системи ООН.
 
Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле заявила, що глибоко шкодує про таке рішення Трампа, але назвала його "очікуваним".
 
Вона також наголосила, що не згодна з доводами, котрі американський президент озвучив як причину виходу з організації. За словами Азуле, у ЮНЕСКО багато чого змінилося, зокрема висвітлення теми Голокосту й боротьби з антисемітизмом.
 
Уперше Трамп оголошував про вихід США з ЮНЕСКО 2017 року. Офіційно країна покинула організацію 31 грудня 2018-го, однак 2023-го Штати знову стали її членом під керівництвом тодішнього президента Джо Байдена.
 
Нагадаємо, що США повторно виходять з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

 

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