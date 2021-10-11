Китай оголосив бойову готовність через візит делегації США на Тайвань

Китай заявив, що американська делегація прибула до Тайваню на воєнному літаку, і привів у бойову готовність війська на напрямку Тайванської протоки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Міністерства оборони КНР.

У заяві йдеться, що ці заходи були викликані "серйозною загрозою" від слів та дій «деяких країн» з приводу тайванського питання, а також діями самого Тайваню. Зокрема, повідомляється, що делегація парламентаріїв з Конгресу та Сенату США прибула до тайванської столиці Тайбею на американському воєнному літаку.

Інформацію про візит американських парламентаріїв журналістам підтвердив прем’єр-міністр Тайваню Су Ценг-Чанг. У Вашингтоні також заявили, що використовувати військову авіацію – це нормальна практика для делегацій Конгресу. З такою заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі, який водночас не уточнив, хто саме входить до складу делегації. Він відзначив, що це вже другий такий візит цього року.

Візит американських конгресменів та сенаторів відбувся на тлі серйозного загострення у Тайванській протоці та чуток про можливу спробу Китаю захопити Тайвань воєнним шляхом.

Раніше Укрінформ повідомляв, що Міністерство оборони Тайваню попереджає про "серйозну загрозу" на тлі повідомлень, що КНР може заблокувати усі ключові порти та аеропорти острову.