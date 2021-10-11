Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Китай оголосив бойову готовність через візит делегації США на Тайвань

Китай заявив, що американська делегація прибула до Тайваню на воєнному літаку, і привів у бойову готовність війська на напрямку Тайванської протоки.
Китай оголосив бойову готовність через візит делегації США на Тайвань Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Міністерства оборони КНР.
 
У заяві йдеться, що ці заходи були викликані "серйозною загрозою" від слів та дій «деяких країн» з приводу тайванського питання, а також діями самого Тайваню. Зокрема, повідомляється, що делегація парламентаріїв з Конгресу та Сенату США прибула до тайванської столиці Тайбею на американському воєнному літаку.
 
Інформацію про візит американських парламентаріїв журналістам підтвердив прем’єр-міністр Тайваню Су Ценг-Чанг. У Вашингтоні також заявили, що використовувати військову авіацію – це нормальна практика для делегацій Конгресу. З такою заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі, який водночас не уточнив, хто саме входить до складу делегації. Він відзначив, що це вже другий такий візит цього року.
 
Візит американських конгресменів та сенаторів відбувся на тлі серйозного загострення у Тайванській протоці та чуток про можливу спробу Китаю захопити Тайвань воєнним шляхом.
 
Раніше Укрінформ повідомляв, що Міністерство оборони Тайваню попереджає про "серйозну загрозу" на тлі повідомлень, що КНР може заблокувати усі ключові порти та аеропорти острову.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2021 10:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.