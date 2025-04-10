Китай оголосив про відкриття нових родовищ кварцу для зменшення залежності від США

Кварц високої чистоти важливий як для сонячної енергетики, так і для напівпровідникової промисловості.

Китай оголосив про відкриття нових родовищ кварцу високої чистоти — мінералу, який відіграє невелику, але важливу роль у виробництві напівпровідників і сонячних панелей.

Про це пише Bloomberg.

"Кварц високої чистоти — один з небагатьох критично важливих мінералів, над яким домінують США, а основна частина світового виробництва зосереджена навколо одного міста в Північній Кароліні", — йдеться в повідомленні. — "Про китайські відкриття, зроблені кілька років тому, в четвер оголосило Міністерство природних ресурсів".

Вибір часу для оголошення підкреслює прагнення Пекіна мінімізувати важелі впливу, які можуть мати США у швидко ескалаційній торговельній війні між двома найбільшими економіками світу, пише Bloomberg.

За даними міністерства, родовища були виявлені в провінції Хенань у центральній частині Китаю в грудні 2020 року, а в Сіньцзяні на заході країни — в жовтні 2021 року. При цьому не було надано жодної інформації про їхній розмір, а також про час і гроші, які можуть знадобитися для того, щоб перетворити їх на продуктивні шахти.

"Кварц високої чистоти важливий як для сонячної енергетики, так і для напівпровідникової промисловості, оскільки він використовується для виготовлення внутрішнього шару в тиглях, які виробляють ультраочищені полікремнієві пластини", — пише Bloomberg. — «Дві шахти поблизу міста Спрус-Пайн, штат Північна Кароліна, забезпечують понад 80% світових поставок комерційного кварцу високої чистоти».

2 квітня 2025 року адміністрація Трампа офіційно запровадила «взаємні» мита, які торкнулися близько 185 країн.

Мінімальний розмір тарифу становив 10% (зокрема й для України).

9 квітня Трамп оголосив 90-денну паузу у митах для низки країн і підвищив тариф до 125% для Китаю.