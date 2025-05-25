Китай передає порох 20 військовим підприємств росії

Постачання відбуваються через компанії-прокладки в обхід санкціям.

КНР на постійній основі постачає армії рф спецхімію, порох, обладнання і верстати для підприємств військово-промислового комплексу.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

"Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах", - йдеться у дописі.

Розвіднки зазначив, що впродовж 2024-2025 років СЗРУ зафіксувала щонайменше п’ять випадків співпраці між росією і Китаєм в сфері авіації.

Йдеться про постачання обладнання, запчастин і технічної документації, а також у йшлося про масштабні відвантаження спеціальної хімії.

Глава розвідки додав, що на початку 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів має китайське походження.

Постачання відбуваються через компанії-прокладки, із використанням підміни назв, що дозволяє рф отримувати мікроелектроніку попри західні санкції.