Китай передав ДСНС техніки на 318 мільйонів гривень

Посол Китаю в Україні Ду Вей завершує свою каденцію на посаді посла і це - "останній акорд"

Китай передав українським підрозділам ДСНС 52 одиниці техніки та обладнання на загальну суму понад 95 млн юанів (близько 318 млн гривень).

Повідомляють, що вже найближчим часом, після проходження навчань, її направлять у регіони. Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, це вже другий спільний проєкт між МВС і Китаєм. Першу партію техніки Китай передав Україні в 2016 році, передає LB.ua.

Серед переданої техніки - пожежні автопідйомники, автодрабини, автомобільні крани, гусеничні бульдозери та автогрейдери. Сьогодні, 26 грудня, Китай і Україна підписали акт передачі техніки.

Голова ДСНС Микола Чечоткін висловив надію на подальшу співпрацю з Китаєм і подякував за підтримку відомства.

"Ці 52 одиниці техніки дуже необхідні для нашої служби. Вся вона буде використовуватися за призначенням. І особливо хочу подякувати за висотні автопідйомники та автодрабини. Минулу партію техніки, яку ми отримали, постійно використовуємо під час ліквідації надзвичайних ситуацій або для їх запобігання. Сподіваюся, що ви побачили в особі ДСНС надійного партнера, і наша співпраця буде зміцнюватися, - зазначив Чечоткін.

Надзвичайний і Повноважний посол Китаю в Україні Ду Вей, своєю чергою, сказав, що він завершує свою каденцію на посаді посла в Україні і тому передача техніки - чудовий останній акорд.

Нагадаємо, що значного зростання рівня забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце тільки в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському , - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС в неділю вранці.