Китай передав ДСНС техніки на 318 мільйонів гривень
Повідомляють, що вже найближчим часом, після проходження навчань, її направлять у регіони. Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, це вже другий спільний проєкт між МВС і Китаєм. Першу партію техніки Китай передав Україні в 2016 році, передає LB.ua.
Серед переданої техніки - пожежні автопідйомники, автодрабини, автомобільні крани, гусеничні бульдозери та автогрейдери. Сьогодні, 26 грудня, Китай і Україна підписали акт передачі техніки.
Голова ДСНС Микола Чечоткін висловив надію на подальшу співпрацю з Китаєм і подякував за підтримку відомства.
"Ці 52 одиниці техніки дуже необхідні для нашої служби. Вся вона буде використовуватися за призначенням. І особливо хочу подякувати за висотні автопідйомники та автодрабини. Минулу партію техніки, яку ми отримали, постійно використовуємо під час ліквідації надзвичайних ситуацій або для їх запобігання. Сподіваюся, що ви побачили в особі ДСНС надійного партнера, і наша співпраця буде зміцнюватися, - зазначив Чечоткін.
Надзвичайний і Повноважний посол Китаю в Україні Ду Вей, своєю чергою, сказав, що він завершує свою каденцію на посаді посла в Україні і тому передача техніки - чудовий останній акорд.
Нагадаємо, що значного зростання рівня забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце тільки в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському , - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС в неділю вранці.
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