Незначне забруднення повітря спостерігається в п'яти містах України - ДСНС
Перевищення забруднення повітря 27 жовтня зафіксовано в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Значного зростання рівня забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце тільки в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському ", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС в неділю вранці.
У відомстві зазначають, що концентрація оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не фіксує.
За прогнозами Укргідрометцентру, в період з 28 до 29 жовтня 2019 на території України очікується поліпшення синоптичної ситуації.
Нагадаємо, що метеорологи спростували інформацію про смог над Україною.
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