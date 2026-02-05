Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нічна атака на Київ: є постраждалі

05 лютого 2026, 08:07
Нічна атака на Київ: є постраждалі
Наслідки російської атаки на столицю фіксуються у трьох районах: Оболонському, Солом’янському та Шевченківському.
Дві людини постраждали внаслідок нічної російської атаки у Києві у ніч проти четверга, 5 лютого.
 
Про це повідомляє ДСНС.
 
В Оболонському районі столиці виникла пожежа поблизу паркувального майданчика: вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів.
 
У Солом’янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію.
 
Постраждала жінка 79 років, її госпіталізували. Ще одній 89-річній жінці лікарі надали допомогу на місці.
 
У Шевченківському районі внаслідок влучання в 4-х поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.

 

