Нічна атака на Київ: є постраждалі

Наслідки російської атаки на столицю фіксуються у трьох районах: Оболонському, Солом’янському та Шевченківському.

Дві людини постраждали внаслідок нічної російської атаки у Києві у ніч проти четверга, 5 лютого.

В Оболонському районі столиці виникла пожежа поблизу паркувального майданчика: вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів.