Нічна атака на Київ: є постраждалі
05 лютого 2026, 08:07
Наслідки російської атаки на столицю фіксуються у трьох районах: Оболонському, Солом’янському та Шевченківському.
Дві людини постраждали внаслідок нічної російської атаки у Києві у ніч проти четверга, 5 лютого.
Про це повідомляє ДСНС.
В Оболонському районі столиці виникла пожежа поблизу паркувального майданчика: вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів.
У Солом’янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію.
Постраждала жінка 79 років, її госпіталізували. Ще одній 89-річній жінці лікарі надали допомогу на місці.
У Шевченківському районі внаслідок влучання в 4-х поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.