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Китай планує хмарний посів, щоб захистити врожай зернових від посухи

Влада Китаю вирішила використати хімікати для створення дощу, щоб захистити врожай від посухи.
Китай планує хмарний посів, щоб захистити врожай зернових від посухи Фото:un.org
Про це повідомляє Associated Press.
 
Цього року у країні трапилося найспекотніше та найпосушливіше літо за 61 рік спостережень. У провінції Сичуань минулого тижня закрили заводи, щоб заощадити електроенергію для домоволодінь — попит на кондиціонери різко зріс, бо температура сягала 45 °С. Також влада заявила, що 819 000 людей у їхній провінції відчувають нестачу питної води.
 
Через спеку посіви вʼянуть, а водойми обміліли наполовину від нормального рівня. Тож влада країни наважилася на екстрені заходи, щоб "забезпечити осінній врожай зерна", який становить 75% від загального річного збору у Китаї.
 
Китайці спробують збільшити кількість опадів, засіявши хмари хімікатами та обприскавши посіви реагентом, що утримує воду, щоб обмежити випаровування.
 
Якщо врятувати урожай зерна у Китаї не вдасться, попит на імпорт посилиться. А це, своєю чергою, може збільшити інфляцію у США та Європі.
 
Нагадаємо, що уряд Хубея 20 серпня оголосив надзвичайний стан у звʼязку з посухою та заявив, що виділить допомогу на випадок стихійного лиха.
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22 08 2022 19:48
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