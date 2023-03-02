Китай планує вкласти 1,9 мільярда доларів у провідного виробника мікросхем пам'яті

Угода з Yangtze Memory є найбільш значною галузевою інвестицією фонду за останні місяці.

Китай планує інвестувати додаткові 1,9 млрд доларів у найбільшого в країні виробника мікросхем пам'яті - Yangtze Memory Technologies, ця угода може ознаменувати відновлення притоку держкапіталу в галузь, що зазнала збитків від санкцій США.

Про це пише Bloomberg.

Так, національний інвестиційний фонд ("Великий фонд") індустрії інтегральних мікросхем виділить 12,9 мільярдів юанів компанії Yangtze Memory Technologies.

"Масштаб інвестицій свідчить про те, що Пекін знову збільшує витрати на свою галузь виробництва мікросхем, яка намагається обійти технологічні обмеження США, борючись з падінням світового попиту. Угода з Yangtze Memory є найбільш значною галузевою інвестицією фонду за останні місяці. Вище керівництво, розчароване відсутністю прогресу в розробці місцевих альтернативних чипів, у 2022 році розпочало масштабну антикорупційну кампанію, яка призвела до звільнення високопосадовців та кількох керівників, пов'язаних з фондом. Зараз економіка відновлюється, що потенційно може полегшити державні фінанси, які постраждали від багаторічних зусиль нульового поширення COVID", - пише агентство.

Компанія YMTC, що базується в Хубеї, є одним з небагатьох китайських виробників мікросхем, які знаходяться в безпосередній близькості від світових лідерів, конкуруючи з південнокорейськими гігантами Samsung Electronics і SK Hynix Inc за постачання мікросхем пам'яті - від смартфонів до серверів центрів обробки даних.

Компанія була внесена минулого року до торговельних чорних списків США.

Представник YMTC не одразу відповів на прохання про коментар. Представники Великого фонду також не були одразу доступні для коментарів.

"Великий фонд" є основним інструментом Пекіна для надання капіталу виробникам мікросхем в країні. Заснований у 2014 році, він залучив близько 45 мільярдів доларів капіталу і підтримав десятки компаній, включаючи Semiconductor Manufacturing International Corp і YMTC.

"Фонд працював переважно за лаштунками і тримав інвестиційні стандарти подалі від очей громадськості, що, на думку деяких аналітиків, підривало підзвітність.

Потім у 2022 році чиновники почали розслідування щодо його голови, а також керівників компаній, пов'язаних з "Великим фондом", за підозрою у хабарництві. Діяльність фонду сповільнилася, оскільки розслідування тривало.

Але потреба в стимулюванні китайської індустрії мікросхем стає все більш нагальною, оскільки США накладають дедалі жорсткіші обмеження на азійську країну", - додає Bloomberg.

Незважаючи на багаторічні зусилля, Китай не досяг значного прогресу у скороченні розриву із Заходом.

Нагадаємо, США та інші західні країни програють Китаю у "гонці" за розвиток передових технологій і утримання талантів, Пекін потенційно може встановити монополію в деяких сферах.