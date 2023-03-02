Китай випереджає США в технологічній гонці у всіх сферах, окрім кількох – дослідження

Китай лідирує у 37 із 44 технологій.

США та інші західні країни програють Китаю у "гонці" за розвиток передових технологій і утримання талантів, Пекін потенційно може встановити монополію в деяких сферах.

Про це йдеться в новому звіті Австралійського інституту стратегічної політики (ASPI), повідомляє The Guardian.

Китай лідирує в 37 з 44 технологій, які відстежувалися в рамках аналізу ASPI. Ці галузі включають електричні батареї, гіперзвукові технології і передові радіочастотні комунікації, такі як 5G і 6G.

У звіті зазначається, що США є лідером лише в семи технологіях, які були частиною аналізу, зокрема, таких як вакцини, квантові обчислення і системи запуску космічних ракет.

Висновки ґрунтуються на дослідженнях у критично важливих і нових технологічних галузях, з акцентом на роботах, які були опубліковані у провідних журналах і активно цитувалися в подальших дослідженнях.

"Наше дослідження показує, що Китай створив основу для позиціювання себе як провідної науково-технічної наддержави світу, встановивши іноді приголомшливе лідерство в дослідженнях з високим рівнем впливу в більшості критичних і нових технологічних галузей", - завили дослідники.

"Відстеження важливих технологій показує, що в деяких технологіях всі 10 провідних науково-дослідних установ світу розташовані в Китаї і в сукупності генерують в дев'ять разів більше високоефективних наукових робіт, ніж країна, що посідає друге місце (найчастіше це США)", - йдеться у звіті.

Китайська академія наук посідає перше або друге місце в більшості з 44 технологій, включених до дослідження.

"Ми також бачимо, що зусилля Китаю підкріплюються потоком талантів і знань: п'ята частина його науково значущих робіт написана дослідниками, які пройшли післядипломну підготовку в країнах "П'яти очей"", - заявили аналітики в звіті, маючи на увазі групу країн, що об'єднує США, Канаду, Велику Британію, Австралію і Нову Зеландію, які обмінюються розвідданими.

"Лідерство Китаю є результатом цілеспрямованої розробки і довгострокового політичного планування, як неодноразово підкреслювали Сі Цзіньпін і його попередники", - додали дослідники.

Президент США Джо Байден минулого місяця заявив, що Сполучені Штати інвестують в американські інновації та в галузі, які визначатимуть майбутнє, і в яких уряд Китаю має намір домінувати.

Але дослідники кажуть, що Китай може встановити монополію у восьми технологіях, включаючи нанорозмірні матеріали і виробництво, водень і аміак для енергетики, а також синтетичну біологію.

У звіті зазначається, що успіхи Китаю у створенні гіперзвукових ракет з ядерним зарядом у 2021 році не повинні були стати несподіванкою для американських спецслужб, оскільки, згідно з аналізом даних, за останні п'ять років Китай створив 48,49% найвагоміших у світі науково-дослідних робіт у галузі передових авіаційних двигунів, включаючи гіперзвукові, і в ньому розташовано сім з 10 найкращих науково-дослідних інститутів світу в цій тематичній галузі.

Інститут також виявив, що існує великий розрив між Китаєм і США, як двома провідними країнами, і всіма іншими.

"Дані вказують на невелику групу країн другого рівня на чолі з Індією і Великою Британією: інші країни, які регулярно з'являються в цій групі - у багатьох технологічних галузях - включають Південну Корею, Німеччину, Австралію, Італію і рідше – Японію", - йдеться в звіті.

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