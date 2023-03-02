Система штучного інтелекту стала радником прем'єра Румунії

Микола Чуке оголосив систему під назвою Іон своїм почесним радником у питанні допомоги румунським громадянам.

Почесним радником прем'єр-міністра Румунії Миколи Чуке стала система на основі штучного інтелекту.

Про це заявив сам глава румунського уряду, повідомляє Romania Journal.

Уряд Румунії став першим на національному та міжнародному рівнях, оскільки ми обговорюємо першого урядового радника, який використовує штучний інтелект, його ім'я Іон, що походить від дзеркального перекладу слова "ми", - заявив Чуке.

За його словами, роль почесного радника полягає в тому, щоб консультувати уряд щодо покращення допомоги румунським громадянам, інформувати його в режимі реального часу про пропозиції та побажання румунів.

Система використовує штучний інтелект, щоб швидко та автоматично фіксувати погляди, думки румунів, їхні скарги, використовуючи інформацію, доступну у публічному просторі, розповів прем'єр-міністр.

Глава уряду додав, що система на 100% є румунським проектом. Це результат спільних зусиль дослідників, експертів та компаній у цій галузі.

Нагадаємо, в Україні почав працювати чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI, який володіє українською мовою.