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Китай планує змусити техногігантів ділитися даними про споживчі кредити

Китайські регулятори планують дати вказівку інтернет-платформам передавати свої дані про позики деяким загальнодержавним кредитним агентствам
Китай має намір підштовхнути технічних гігантів, включно з Ant Group, Tencent та JD.com, до надання даних про споживчі кредити, "щоб запобігти надмірному запозиченню та шахрайству".
Китай планує змусити техногігантів ділитися даними про споживчі кредити Фото: Економічна правда

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, обізнані у ситуації, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що китайські регулятори, включно з центробанком, планують дати вказівку інтернет-платформам передавати свої дані про позики деяким загальнодержавним кредитним агентствам.

"Агенції, якими керує або підтримує Народний банк Китаю, будуть ширше обмінюватися даними з банками та іншими кредиторами, щоб адекватно оцінювати ризики та запобігати надмірному запозиченню", - заявило джерело.

"Якщо план буде реалізований, він фактично припинить урядовий підхід невтручання в галузь. Великі інтернет-платформи, як правило, чинять опір передачі своїх даних, що є надзвичайно важливим активом, який допомагає їм керувати операціями, керувати ризиками та заманювати нових клієнтів", - пише Reuters.

Видання додає, що Ant Group, Tencent відмовились коментувати ситуацію, а JD.com і Народний банк Китаю не відразу відповіли на запити про коментарі.

При цьому, деталі пропозиції регуляторів щодо включення Tencent та JD.com до договору про надання даних не повідомляються.

"План доповнює нещодавні пропозицій посилити контроль за техногігантами та стримувати будівництво імперії, переважно, у фінансовому секторі. Це призвело до різкого краху IPO гіганта фінтех-індустрії Ant в листопаді на 37 млрд доларів.

Пекін також побоюється вільного контролю за ризиками в невеликих банках і надмірної залежності від платформ, таких як Ant, для пошуку клієнтів", - додає Reuters.

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11 01 2021 16:38
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