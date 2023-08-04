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Китай побудує 6 атомних енергоблоків

04 серпня 2023, 09:21
Китай побудує 6 атомних енергоблоків
Фото: Європейського союзу
Уряд Китаю схвалив будівництво 6-ти атомних енергоблоків на АЕС країни і в 4ьох з них будуть встановлені найновіші китайські реактори третього покоління "Хуалун 1" (Hualong One).

Про це повідомляє CGTN.

Ще 6 блоків будуть побудовані на АЕС "Хун’яньхе" в провінції Ляонін, "Шидаовань" в провінції Шаньдун та "Фуцін" в провінції Фуцзянь.

В першій половині року сукупне виробництво електроенергії на АЕС КНР становило 211,9 млрд кіловат-годин (кВт-год), це порядка 5% електрогенерації в країні за 6 місяців і на 7% більше, ніж за той самий період минулого року.

"Хуалун 1" це найновіший серійний ядерний реактор китайської розробки, на основі якого будується кілька енергоблоків на китайських АЕС. До кінця п’ятирічного плану протягом 2021-2025 в Китаї має бути не менше 10-ти введених в експлуатацію ядерних енергоблоків з цими реакторами.

Один енергоблок із реактором "Хуалун 1" може виробляти майже 10 млрд кВт електроенергії щороку, чого достатньо для задоволення потреб 1 млн людей.

Такий реактор дає змогу заощадити еквівалент 3 мільйонів тонн стандартного вугілля та скоротити викиди вуглекислого газу на 8 мільйонів тонн на рік.

Нагадаємо, що Пентагон і МЗС Китаю обговорили оборонні відносини.

АЕСКитай

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