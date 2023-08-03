Пентагон і МЗС Китаю обговорили оборонні відносини – Reuters

Це була рідкісна бесіда на тлі напруги у відносинах США та Китаю.

Високопосадовець Пентагону з питань Азії поговорив з представником Міністерства закордонних справ Китаю, повідомив Пентагон. Це була рідкісна розмова на високому рівні між високопоставленими чиновниками США і Китаю з питань національної безпеки.

Про це пише Reuters.

"Помічник держсекретаря Ратнер і директор Ян обговорили оборонні відносини між США і КНР, а також питання регіональної безпеки", - зазначається в заяві прессекретаря Пентагону.

Йдеться про помічника міністра оборони США з питань безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні Елі Ратнера і генерального директора Департаменту Північної Америки і Океанії Міністерства закордонних справ Китаю Ян Тао.

"Помічник міністра (оборони США - ред.) також наголосив на постійній прихильності відомства підтримці відкритих ліній військового зв'язку між США і КНР", - додала речниця Пентагону.

Наразі відносини між США та Китаєм напружені, однак сторони намагаються підтримувати діалог. Нещодавно Китай відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен, глава Мінфіну Джанет Єллен та спеціальний представник із питань клімату Джон Керрі. Візити вважаються важливими для поліпшення комунікації між країнами після того, як американські військові збили шпигунську повітряну кулю Китаю над Сполученими Штатами.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати офіційно запросили новопризначеного міністра закордонних справ Китаю Ван І до Вашингтона.