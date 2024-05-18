Історик Тімоті Ґартон Еш віддав премію в 1,4 млн гривень для ЗСУ

Британський історик, журналіст і письменник Тімоті Ґартон Еш віддав свою премію Lionel Gelber Prize 2024 для Збройних сил України.

Про це розповіла прес-служба фонду "Повернись живим".

На початку місяця Еш перерахував фонду 50 тисяч канадських доларів, що дорівню 1,4 млн гривень.

"Я не можу уявити собі кращого застосування премії, отриманої за книгу про новітню європейську історію, ніж пожертвувати її на оснащення Збройних сил України для перемоги. Адже на кону в цій війні стоїть не що інше, як майбутнє Європи", - заявив історик.

Разом з фондом Тімоті Ґартон Еш передав бійцям 409 окремого стрілецького батальйону 22 ОМБр обладнання на 2,8 мільйона гривень.

Українські військові отримали 4 чотири квадрокоптери DJI Mavic 3T, 1- тепловізійних монокулярів, 10 монокулярів нічного бачення і кріплення для ПНБ, а ще 4 монокуляри Minox.

Це вже третій його візит в Україну.

Британець Тімоті Ґартон Еш автор багатьох книг і публікацій, присвячених політиці та "історії теперішнього часу". Еш має два наукових ступені з сучасної історії, які здобув у Єксетерському коледжі в Оксфорді.