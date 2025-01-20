Китай побив рекорд імпорту російської нафти у 2024 році

У Китаї поставки нафти з рф підтримували і незалежні нафтопереробні заводи, і державні підприємства цієї галузі.

У 2024 році Китай імпортував з росії на 1% більше нафти у порівнянні з 2023 роком, побивши рекорд. Водночас закупівлі з Саудівської Аравії впали на 9%. Усе через те, що Китай шукав дешевшу нафту, щоб компенсувати ослаблення маржі .

Про це повідомляє Reuters.

За даними Головного митного управління Китаю, за 2024 рік країна імпортувала 108,5 мільйона метричних тонн, зокрема через трубопроводи та морські поставки. Це орієнтовно 2,17 мільйона барелів на день.

У Китаї поставки нафти з рф підтримували і незалежні нафтопереробні заводи, і державні підприємства цієї галузі.

Для порівняння, Саудівська Аравія відвантажила 78,64 мільйона тонн, або близько 1,57 мільйона барелів на добу. Це менше на 1,72 мільйона барелів на добу, ніж у 2023 році. Імпорт з Саудівської Аравії Китай обмежував через зростання цін та те, що зросла частка нафти з росії та Ірану за меншу ціну.

Водночас у IV кварталі частка Саудівської Аравії в імпорті Китаю зросла після того, як скоротилися поставки Ірану та знизилися ціни ОПЕК. Частка ринку Саудівської Аравії підскочила в IV кварталі після різкого зниження цін з боку короля ОПЕК та зниження іранської пропозиції.

Загальний імпорт сирої нафти до Китаю, який є найбільшим у світі покупцем сирої нафти, знизився на 1,9%. Це перше щорічне зниження, крім періоду пандемії. Це пов’язано зі слабким економічним зростанням і зниженням попиту на паливо.

Малайзія — це провідний центр перевалки підсанкційної нафти з Ірану та Венесуели. Звідти минулого року Китай імпортував на 28% більше, ніж зазвичай. Так країна посіла третє місце після Саудівської Аравії. У грудні з Венесуели вивезли майже 290 тисяч тонн. Загальний обсяг постачань з цієї країни у 2024 році становив 1,5 мільйона тонн, або 30 тисяч барелів на день.

Майже вся іранська нафта, яку імпортує Китай, постачається незалежним переробникам, зокрема великим інтегрованим заводам та традиційним дрібнішим підприємствам. Бо всі вони зазнають тиску через низькі маржі та слабкий попит на паливо й хімікати.

За інформацією Bloomberg експорт російської нафти морем може скоротитися в найближчі тижні після того, як США ввели санкції проти двох найбільших експортерів рф та близько 160 танкерів тіньового флоту.