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Китай починає будівництво п'ятого космодрому

Сяншань має сприятливу широту для запуску ракет, порівняно з мисом Канаверал, де розташований Космічний центр Кеннеді
У рамках інфраструктурних планів уряду Чжецзян на 2021-2025 роки Нінбо інвестує в проект 20 млрд юанів ($3 млрд). Передбачається, що космодром буде здатний здійснювати до 100 запусків ракет на рік.
Китай починає будівництво п Фото: з вільних джерел

П'ятий космодром побудують у повіті Сяншань східної китайської провінції Чжецзян, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на на сайт провінційної зони вільної торгівлі Нінбо.

Тендер на будівництво стартового майданчика космодрому, в який будуть входити командний центр і складально-випробувальний комплекс, виграла інженерна компанія провінції.

У рамках інфраструктурних планів уряду Чжецзян на 2021-2025 роки Нінбо інвестує в проект 20 млрд юанів ($3 млрд). Передбачається, що космодром буде здатний здійснювати до 100 запусків ракет на рік.

За даними ЗМІ, Сяншань має сприятливу широту для запуску ракет, порівняно з мисом Канаверал, де розташований Космічний центр Кеннеді (Флорида, США).

Зараз Китай має у своєму розпорядженні чотири космодроми - три на материковій частині і один на південному острові Хайнань.

Китай здійснив 39 космічних програм у 2020 році, включно з доставкою безпілотного зонда на Марс, і, як очікується, здійснить понад 40 пусків ракет у поточному році, повідомляють китайські ЗМІ.

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08 04 2021 09:52
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