Китай схвалив злиття Sinochem і ChemChina, яке створить найбільшу хімкомпанію світу
Sinochem і ChemChina об'єднаються в межах однієї холдингової компанії, фінансувати і контролювати яку буде держава, повідомила Sinochem, пише "Інтерфакс-Україна".
Угода, яка планувалася кілька років, має мінімізувати конкуренцію між двома компаніями і створити найбільший у світі хімічний конгломерат із річною виручкою в 1 трлн юанів ($153 млрд).
Рішення про таку структуру угоди було продиктовано бажанням Китаю уникнути розглядів американської влади, які спровокувала б чергова зміна власника швейцарської Syngenta AG, що належить Sinochem із 2017 року, пише The Wall Street Journal.
Sinochem придбала Syngenta за $43 млрд, і ця угода стала найбільшим закордонним придбанням у корпоративній історії КНР. Для укладення цієї угоди Sinochem довелося отримати дозволи регуляторів більше ніж у 20 юрисдикціях. У 2016 році її схвалив Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS), і чергова зміна власника Syngenta могла б спровокувати нову перевірку з боку CFIUS.
У Sinochem зазначають, що злиття з ChemChina дасть змогу компаніям заощадити на масштабі бізнесу, а також оптимізувати розподіл корпоративних ресурсів.
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