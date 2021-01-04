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Китай схвалив злиття Sinochem і ChemChina, яке створить найбільшу хімкомпанію світу

Угода планувалася кілька років
Влада Китаю схвалила злиття двох найбільших хімічних підприємств країни - Sinochem Group Co. і China National Chemical Corp. (ChemChina), розраховуючи створити провідного глобального гравця у цій сфері.
Китай схвалив злиття Sinochem і ChemChina, яке створить найбільшу хімкомпанію світу Фото: з вільних джерел

Sinochem і ChemChina об'єднаються в межах однієї холдингової компанії, фінансувати і контролювати яку буде держава, повідомила Sinochem, пише "Інтерфакс-Україна".

Угода, яка планувалася кілька років, має мінімізувати конкуренцію між двома компаніями і створити найбільший у світі хімічний конгломерат із річною виручкою в 1 трлн юанів ($153 млрд).

Рішення про таку структуру угоди було продиктовано бажанням Китаю уникнути розглядів американської влади, які спровокувала б чергова зміна власника швейцарської Syngenta AG, що належить Sinochem із 2017 року, пише The Wall Street Journal.

Sinochem придбала Syngenta за $43 млрд, і ця угода стала найбільшим закордонним придбанням у корпоративній історії КНР. Для укладення цієї угоди Sinochem довелося отримати дозволи регуляторів більше ніж у 20 юрисдикціях. У 2016 році її схвалив Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS), і чергова зміна власника Syngenta могла б спровокувати нову перевірку з боку CFIUS.

У Sinochem зазначають, що злиття з ChemChina дасть змогу компаніям заощадити на масштабі бізнесу, а також оптимізувати розподіл корпоративних ресурсів.

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01 04 2021 16:20
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