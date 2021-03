Найбільші автовиробники обмежують роботу заводів – бракує чипів Про затримки у виробництві також заявляли у Volkswagen AG

Hyundai планує тимчасово зачинити завод у Кореї через нестачу чипів у світі внаслідок пандемії – аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor Co Ltd та General Motors Co щодо заводів у Північній Америці.

Фото: ТСН

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Korea Economic Daily, пише "Економічна правда". Наразі Hyundai планує зачинити заводі №1 в Ульсані у Південній Кореї у період з 5 квітня до 13 квітня, з’ясували у Korea Economic Daily. Ця фабрика виробляє близько 311 тисяч автівок на рік, зокрема й електрокари Kona Electric та Ioniq 5. У коментарю Reuters компанія заявила, що наразі остаточного рішення не прийнято. Як зазначають в агентстві, Hyundai мала змогу пом'якшити вплив світової нестачі чипів через наявність великого запасу чинів на відміну від своїх конкурентів. Компанія стане однією з останніх, хто оголосить про припинення виробництва у зв’язку з дефіцитом. Минулого тижня Honda Motor Co Ltd та General Motors Co оголосили, що продовжать припинення виробництва на заводах у Північній Америці протягом найближчих тижнів. Однією з причиною у компаніях також назвали дефіцит мікросхем. Під час карантинних обмежень, спричинених пандемією, техіндустрія зазнала бурхливого попиту на ноутбуки та планшети, що стало однією з причин браку напівпровідників у світі. Дефіцит також погіршили санкції проти китайських техкомпаній та закриття заводів через локдауни. Нагадаємо, що незважаючи на коронавірус, Porsche збільшила виручку в 2020 році

