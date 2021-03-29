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Найбільші автовиробники обмежують роботу заводів – бракує чипів

Про затримки у виробництві також заявляли у Volkswagen AG
Hyundai планує тимчасово зачинити завод у Кореї через нестачу чипів у світі внаслідок пандемії – аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor Co Ltd та General Motors Co щодо заводів у Північній Америці.
Найбільші автовиробники обмежують роботу заводів – бракує чипів Фото: ТСН

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Korea Economic Daily, пише "Економічна правда".

Наразі Hyundai планує зачинити заводі №1 в Ульсані у Південній Кореї у період з 5 квітня до 13 квітня, з’ясували у Korea Economic Daily.  Ця фабрика виробляє близько 311 тисяч автівок на рік, зокрема й електрокари Kona Electric та Ioniq 5.

У коментарю Reuters компанія заявила, що наразі остаточного рішення не прийнято. Як зазначають в агентстві, Hyundai мала змогу пом'якшити вплив світової нестачі чипів через наявність великого запасу чинів на відміну від своїх конкурентів.

Компанія стане однією з останніх, хто оголосить про припинення виробництва у зв’язку з дефіцитом.

Минулого тижня Honda Motor Co Ltd та General Motors Co оголосили, що продовжать припинення виробництва на заводах у Північній Америці протягом найближчих тижнів. Однією з причиною у компаніях також назвали дефіцит мікросхем.

Під час карантинних обмежень, спричинених пандемією, техіндустрія зазнала бурхливого попиту на ноутбуки та планшети, що стало однією з причин браку напівпровідників у світі. Дефіцит також погіршили санкції проти китайських техкомпаній та закриття заводів через локдауни.

Нагадаємо, що незважаючи на коронавірус, Porsche збільшила виручку в 2020 році

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29 03 2021 14:55
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