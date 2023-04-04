Китай застерігає спікера Палати представників США щодо зустрічі з президентом Тайваню – Reuters

Пекін заявив, що ця зустріч "вплине на політичну основу китайсько-американських зв'язків".

Китай застеріг спікера Палати представників США Кевіна Маккарті від "повторення катастрофічних помилок минулого" і зустрічі з президенткою Тайваню Цай Інвень, заявивши, що це не допоможе регіональному миру і стабільності, а лише об'єднає китайський народ навколо спільного ворога.

Про це повідомляє Reuters.

Республіканець Маккарті, третій за рангом політичний лідер США після президента і віцепрезидента, зустрінеться з Цай в середу, 5 квітня, в Каліфорнії під час її візиту до Сполучених Штатів.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, влаштував військові навчання навколо острова в серпні минулого року після того, як колишній спікер Конгресу Ненсі Пелосі відвідала Тайбей.

Цай зробить "транзитну" зупинку в Лос-Анджелесі на шляху до Тайбею після поїздки до країн Центральної Америки. США наголосили, що такі зупинки є звичайною практикою, і Китаю немає потреби надмірно реагувати на це.

Але консульство Китаю в Лос-Анджелесі заявило, що неправильно називати це транзитною зупинкою, додавши, що Цай брала участь в офіційних обмінах, щоб "влаштувати політичне шоу".

Незалежно від того, в якій якості Маккарті зустрінеться з Цай, "це завдасть великої шкоди почуттям китайського народу, надішле серйозний неправильний сигнал сепаратистським силам Тайваню і вплине на політичну основу китайсько-американських зв'язків", йдеться в заяві консульства Китаю.

"Це не сприяє регіональному миру, безпеці і стабільності, а також не відповідає спільним інтересам народів Китаю і США", - додали в консульстві.

Китай заявив, що Маккарті ігнорує уроки з помилок свого попередника, що є завуальованим посиланням на візит Пелосі до Тайбею.

"Він, безсумнівно, повторить катастрофічні помилки минулого і ще більше зашкодить китайсько-американським відносинам. Це лише зміцнить сильну волю і рішучість китайського народу об’єднатися проти спільного ворога і підтримувати національну єдність", - заявило консульство Китаю.

Пекін буде уважно стежити за розвитком подій та рішуче захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, наголосив Китай.

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що Китай не має права скаржитися, оскільки Китайська Народна Республіка ніколи не керувала островом.

Нещодавня критика поїздки Цай з боку Китаю "стає все більш абсурдною", додали у відомстві.

"Навіть якщо авторитарний уряд продовжить свою експансію і посилить примус, Тайвань не відступить", - наголосило МЗС острова.

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