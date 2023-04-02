Війна на Тайвані затьмарить Україну, якщо США не покажуть Китаю свої зуби — The Guardian

путін думав, що його вторгнення зійде йому з рук. Необхідно утримати Сі від такого ж фатального прорахунку.

Китайське вторгнення до Тайваню та залучення до конфлікту США і, можливо, Японії, Австралії та Великої Британії може перевершити російсько-українську війну як за масштабами, так і небезпекою. Високопоставлені американські генерали та чиновники неодноразово попереджали, що напад стає дедалі ймовірнішим, але поки що неясно, як саме на це відреагує адміністрація президента США Джо Байдена.

Про це пише The Guardian.

Давня американська політика "стратегічної двозначності", покликана змусити Пекін гадати про наміри Вашингтона, допомагала стримувати напруженість. Але динаміка радикально змінилася з приходом до верховної влади президента Китаю Сі Цзіньпіна та появою його агресивного підходу до Тайваню та міжнародних відносин загалом.

Минулого місяця Сі знову заявив про наміри анексувати самоврядний острів, який він вважає власністю Китаю.

Помітне погіршення американо-китайських відносин, викликане піднесенням Сі та президентством Дональда Трампа, призвело до того, що американські та китайські політики стали багато позувати без користі. Серед них демократ Ненсі Пелосі, чий провокаційний візит минулого року посилив військову напруженість, та міністр закордонних справ КНР Цінь Ган.

Очікується ще одна сварка і нові військові загрози, якщо президентка Тайваню Цай Інвень зустрінеться цього тижня в Каліфорнії з Кевіном Маккарті, наступником Пелосі на посаді спікера Палати представників. Цай зробить неофіційну зупинку після відвідування двох з небагатьох союзників Тайваню, що залишилися, в Центральній Америці. Гондурас нещодавно перейшов на бік Пекіна.

Невизначеність, стратегічна чи інша, поширюється і на тайванську сторону. Цай не може балотуватися знову, і невідомо, хто змінить її на посту президента і чи зможе пронезалежна ДПП зберегти владу. Головний опонент її партії Гоміндан (КМТ) стверджує, що ДПП зіпсувала відносини з Китаєм, які вона обіцяє відновити.

КМТ вже давно стверджує, що вона не "прокитайська", а виступає за мир і процвітання - привабливе послання після багатьох років заворушень по обидва боки протоки. Торік у листопаді партія здобула перемогу на місцевих виборах, захопивши столицю Тайбей. Проте підозри щодо її готовності протистояти Пекіну зберігаються. Коли Байден говорить про захист Тайваню, він повинен розуміти, що не всі хочуть, щоб їх захищали.

Очевидно, що ситуація в Тайвані складніша, ніж стверджують американські праві (і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс, яка виступає за постачання британської зброї та військову підтримку). Часто придумана чорно-біла картина крихітної демократії, що об'єдналася в доблесному опорі тиранії, є спрощеною - і потенційно небезпечною.

Небезпечна й плутанина, яка продовжується щодо гарантій США, реальних або уявних. Річард Хаас, президент Ради з міжнародних відносин США, у своїй впливовій статті, опублікованій незадовго до вторгнення в Україну, попередив, що відсутність у Байдена "стратегічної ясності" може призвести Сі, як і Владіміра Путіна, до фатального прорахунку.

"Найкращим способом знизити ризик війни було б чітко дати зрозуміти Китаю, що США дадуть відповідь на напад на Тайвань усіма наявними в їх розпорядженні інструментами, включаючи жорсткі економічні санкції та військову силу. Вашингтон повинен ясно дати зрозуміти Пекіну, що ціна агресії значно переважить будь-які потенційні вигоди", - пише Хаас.

Американський перехід до жорсткого стримування може допомогти запобігти "азійській Україні" - і це необхідно зробити терміново. Однак це не вирішить ширшої проблеми Тайваню. Для цього необхідне політичне бачення, поміркованість та незаангажованість, чого в наші дні не вистачає у глобальному масштабі.