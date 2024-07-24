Китай постачає деталі білоруському оборонному підряднику, який співпрацює з росією

білоруський оборонний підрядник "БелОМО Холдинг" навіть після введених санкцій і далі отримує товари військового призначення.

Китайські компанії і далі постачають деталі озброєнь до білорусі, які використовуються у війні проти України.

Про це пише японське агентство Nikkei.

Китай заявляє, що не надає рф підтримку зброєю, проте дані вказують на те, що китайські компанії можуть свідомо сприяти постачанню рф потрібних деталей у війні в Україні.

білоруська опозиційна група "БелПол" отримала з джерел контракти, платіжні документи та іншу інформацію про транзакції між компаніями у бр та Китаї.

Згідно з цими ними, компанія Green Cycle Energy, яка знахродиіться в Шеньчжені, 1 грудня отримала замовлення від білоруського оборонного підрядника "БелОМО Холдинг" на поставку 3000 компонентів для лазерного модуля ЛАД-21Т. Саме цей новітній модуль використовується для наведення бомб та ракет з лазерним наведенням.

Платіж було зроблено у юанях, а в справі брала участь шанхайська філія російського державного банку ВТБ.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти БілОМО 5 грудня за надання підтримки у вигляді зброї російським військовим. Але Green Cycle Energy та БілОМО підписали контракт на суму ще 764 тисяч доларів на закупівлю цих компонентів 16 лютого.

Ще один китайський виробник деталей, компанія Morotack Technology, 1 лютого підписала контракт на постачання компанії "Діапроектор", що входить до групи БелОМО, 200 одиниць комплектуючих, які називаються "фланцями", на суму 114 тисяч юанів.

В угоді взяли участь білоруські та китайські банки.

Ці компоненти вважаються важливими для передових систем наведення. У листі від 2 травня BelOMO також запросив Morotack по 100 одиниць кожного з відповідних компонентів на місяць. У записах, отриманих БелПолом, містяться деякі натяки на тісне співробітництво між російськими та білоруськими оборонними підрядниками.

Крім того, на початку лютого компанія Precision Laser Systems із Санкт-Петербурга здійснила постачання лазерних компонентів для компанії "Діапроектор". До складу цих компонентів входили лазерні діоди, вироблені китайським виробником Haucore із Цзинаня.

Постачання складалося з 78 одиниць і оцінюється в 499,2 тисяч доларів США. PLS здійснила постачання аналогічного обсягу в "Діапроектор" 20 лютого та 20 березня.

Тим часом "Діапроектор" продає комплектуючі білоруському оборонному підряднику "Пеленг", який постачає російським військовим приціли для танків "Сосна-У" та перебуває під санкціями США та Британії.

У замовленні на закупівлю, направленому в PLS у лютому 2023 року, "Діапроектор" заявв, що його комплектуючі будуть поставлені "Пеленгу" "для виробництва "Сосни-У" у рамках державного оборонного замовлення міністерства оборони рф".