Китай поставляв росії військове обладнання - адміністрація Байдена

Мова йде про бронежилети й каски

Адміністрація Джо Байдена висловила занепокоєння Китаю щодо наявних у неї доказів того, що китайські компанії продали росії нелетальне обладнання для використання в Україні, передає CNN.

Як повідомили кілька джерел, знайомих з американською та європейською розвідкою, це обладнання включає такі предмети, як бронежилети і каски, що не є більш потужною військовою допомогою, про яку просила росія.

За словами одного з американських чиновників, передача обладнання "викликає занепокоєння", але на даному етапі Вашингтону не зрозуміло, чи знає про це центральний уряд. Хоча державні підприємства домінують в економіці Китаю, не всі вони підлягають щоденному нагляду.

Деякі американські чиновники вважають, що китайський уряд знає про передачу обладнання і повинен вжити заходів, щоб зупинити її.

Американські посадовці відмовилися надати подробиці про комунікацію між адміністрацією Байдена і Пекіном.

Державний секретар Ентоні Блінкен поїде до Китаю найближчими тижнями, і, як очікується, передача засобів росії стане темою для обговорення.

Нагадаємо, збройні сили Південно-Африканської Республіки заявили, що вони та ВМС рф та КНР братимуть участь у "багатонаціональних морських навчаннях".