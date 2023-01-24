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ПОЛІТИКА

Китай поставляв росії військове обладнання - адміністрація Байдена

24 січня 2023, 10:23
Китай поставляв росії військове обладнання - адміністрація Байдена
Фото: з вільного доступу
Мова йде про бронежилети й каски

Адміністрація Джо Байдена висловила занепокоєння Китаю щодо наявних у неї доказів того, що китайські компанії продали росії нелетальне обладнання для використання в Україні, передає CNN.

Як повідомили кілька джерел, знайомих з американською та європейською розвідкою, це обладнання включає такі предмети, як бронежилети і каски, що не є більш потужною військовою допомогою, про яку просила росія.

За словами одного з американських чиновників, передача обладнання "викликає занепокоєння", але на даному етапі Вашингтону не зрозуміло, чи знає про це центральний уряд. Хоча державні підприємства домінують в економіці Китаю, не всі вони підлягають щоденному нагляду.

Деякі американські чиновники вважають, що китайський уряд знає про передачу обладнання і повинен вжити заходів, щоб зупинити її.

Американські посадовці відмовилися надати подробиці про комунікацію між адміністрацією Байдена і Пекіном.

Державний секретар Ентоні Блінкен поїде до Китаю найближчими тижнями, і, як очікується, передача засобів росії стане темою для обговорення.

Нагадаємо, збройні сили Південно-Африканської Республіки заявили, що вони та ВМС рф та КНР братимуть участь у "багатонаціональних морських навчаннях".

 
РосіяСШАКитай

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