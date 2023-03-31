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ПОЛІТИКА

Китай посилює бойові патрулі після попередження Тайваню про зустріч зі спікером США

31 березня 2023, 18:05
Китай посилює бойові патрулі після попередження Тайваню про зустріч зі спікером США
Фото: з вільного доступу
Раніше Пекін попередив про наслідки, якщо відбудеться зустріч лідерки острова зі спікером Палати представників США.

Дев'ять китайських літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки в п'ятницю, 31 березня, здійснюючи патрулювання в бойовій готовності, заявило міністерство оборони Тайваню. Це сталося через кілька днів після того, як Пекін пригрозив наслідками, якщо президент острова Цай Інвень зустрінеться зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

Про це повідомляє Reuters.

Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю територією, незважаючи на рішучі заперечення уряду острова, був обурений тим, що він вважає посиленням підтримки Тайваню з боку США.

Цай прибула до Сполучених Штатів у середу, 29 березня, здійснивши «транзитну зупинку» на шляху до країн Центральної Америки.

Очікується, що вона зустрінеться з Маккарті в Лос-Анджелесі на зворотному шляху до Тайбея. Китай пригрозив невизначеними заходами у відповідь, якщо ця зустріч відбудеться.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що дев'ять китайських літаків перетнули точки на півночі, в центрі і на півдні від серединної лінії протоки, яка раніше слугувала неофіційним бар’єром між двома сторонами.

Збройні сили Тайваню відреагували, використовуючи власні літаки і кораблі для моніторингу ситуації, дотримуючись принципу «не загострювати конфлікти і не викликати суперечки», сказали в міністерстві. Тайвань засудив «ірраціональні дії» Китаю.

Цай під час свого першого візиту до США з 2019 року заявила в Нью-Йорку в четвер, 30 березня, що провина за зростання напруженості лежить на Китаї.

"Китай навмисно нагнітає напруженість, але Тайвань завжди реагує обережно і спокійно, щоб світ бачив, що Тайвань є відповідальною стороною", - зазначила вона.

Високопоставлений чиновник острова, знайомий з плануванням питань безпеки, повідомив агентству Reuters, що китайські літаки лише "трохи" перетнули серединну лінію, і ніяких незвичайних пересувань китайських кораблів не було зафіксовано.

Китай влаштував військові навчання навколо Тайваню в серпні минулого року після візиту на острів тодішнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, і відтоді продовжує свою військову діяльність поблизу Тайваню, хоча і в менших масштабах.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін заявив, що готує Китай до війни.

СШАТайваньКитай

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