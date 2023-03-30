Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін заявив, що готує Китай до війни

30 березня 2023, 12:16
Сі Цзіньпін заявив, що готує Китай до війни
Джерело: slovoidilo
Світ повинен сприймати його серйозно

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що він готує Китай до війни. І світ це "має сприймати серйозно".

Про це заявив Сі Цзіньпінь, якого цитує Foreign Affairs.

Як передає видання, така заява пролунала з вуст китайського лідера під час щорічного засідання парламенту КНР та його найвищого політичного консультативного органу.

Сі Цзіньпін розкрив тему готовності до війни в чотирьох окремих промовах, а в одній з них сказав своїм генералам "сміливо воювати".

Повідомляється, що його уряд також оголосив про збільшення оборонного бюджету Китаю на 7,2%, який подвоївся за останнє десятиліття, а також про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна.

Крім того, останніми місяцями Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність. Також відомо про будівництво нових бомбосховищ у містах по той бік Тайванської протоки та створення нових офісів "Національної оборонної мобілізації" по всій країні.

Видання звертає увагу наразі ще зарано говорити, що напевно означають ці події, але "конфлікт не є визначеним чи неминучим".

"Але щось таки змінилося в Пекіні, і цього політики й бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати. Якщо Сі каже, що готується до війни, було б нерозумно не повірити йому на слово", - пише Foreign Affairs.

Раніше повідомлялось, що США закликають ЄС вжити санкцій на китайську супутникову компанію за допомогу росії.

КитайвійнаСі Цзіньпін

Останні матеріали

Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Політика
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Переклад iPress – 30 березня 2023, 13:22
В очікуванні контрнаступу.
Політика
В очікуванні контрнаступу. "Зоопарк" західних танків матиме реальне значення проти російських "динозаврів" Т-55 – Hudson Institute
Переклад iPress – 30 березня 2023, 10:06
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 березня 2023, 09:45
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 березня 2023, 16:03
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
Переклад iPress – 28 березня 2023, 09:41
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється