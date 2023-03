США закликають ЄС вжити санкцій на китайську супутникову компанію за допомогу росії

“Spacety China” потрапила під санкції американців через інформацію про передачу вагнерівцям знімків з локаціями українських оборонних сил.

США закликають Європейський союз та інших союзників запровадити санкції проти китайської супутникової компанії за підтримку російських військових операцій в Україні.

Про це повідомляють джерела, знайомі із цим питанням, передає Bloomberg.

Spacety China потрапила під санкції США в січні через заяви, що вона надала супутникові знімки місць в Україні, які дозволили вести бойові дії найманцям групи Вагнера, зображення було надіслано російській технологічній фірмі Terra Tech, а потім передано групі найманців.

У той час як ЄС погодив багато зі своїх санкцій, пов'язаних з росією, зі США, через два місяці він так і не наклав санкції на китайську супутникову компанію.

Причина того, що Spacety досі уникала санкцій, швидше пов'язана з технічними чи юридичними причинами, а не з відсутністю політичної волі, сказало одне із джерел.

Багато супутникових знімків доступні для громадськості безкоштовно, але супутникові знімки з так званою РЛС із синтезованою апертурою, які Spacety нібито передала росії, дозволяють контролювати області, що цікавлять, з дуже високою роздільною здатністю — і, можливо, в режимі реального часу.

Незрозуміло, якою мірою китайський уряд був поінформований про можливу передачу супутникових зображень компанією Spacety, також відомою як Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. Ltd. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив, що "Китай рішуче виступає проти незаконних односторонніх санкцій США", йдеться у стенограмі виступу.

США і НАТО раніше попереджали, що Китай розглядає можливість відправки смертоносної підтримки до росії, але ознак прямої військової підтримки з Пекіна москві не було, сказало одне із джерел, знайоме із цим питанням. За словами джерела, союзники впевнені, що зможуть побачити будь-яке переміщення великої військової техніки з Китаю. Однак китайські компанії постачали до росії чіпи та інші компоненти.

У січні США також наклали санкції на компанію Spacety у Люксембурзі "за те, що вона належала чи контролювалася, чи діяла чи мала намір діяти на користь або від імені, прямо чи опосередковано, Spacety China". Spacety Luxembourg опублікувала на той час заяву про те, що вона не має жодних зв'язків з росією після запровадження міжнародних санкцій, а також жодних комерційних відносин чи операцій з групою Вагнера.

Внесення фірми до списку санкцій ЄС призведе до того, що її активи в блоці будуть заморожені, і їй, по суті, буде заборонено вести бізнес у Європі.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон заявила: "Лише за останній місяць члени G-7 ввели низку санкцій щодо суб'єктів з третіх країн, які ухилилися від наших санкцій у спробі підтримати війну путіна. Ми вітаємо зусилля ЄС у цьому напрямку і продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб продовжувати узгоджувати наші заходи щодо протидії обходу".