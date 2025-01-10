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Країни НАТО не підтримують цілі Трампа збільшити оборонні витрати до 5% – Reuters

10 січня 2025, 20:29
Країни НАТО не підтримують цілі Трампа збільшити оборонні витрати до 5% – Reuters
Джерело: ua.news
Наразі від членів Альянсу вимагають 2% ВВП, але і цієї цифри досягли не всі країни.

Лідерам НАТО не припала до душі пропозиція Дональда Трампа збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, однак вони можуть погодитися підвищити нинішній показник.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Новий глава Білого дому заявив на пресконференції, що члени військового альянсу повинні витрачати 5% ВВП на оборону.
Це величезне збільшення порівняно з нинішнім показником у 2%.

Лідери країн НАТО заявили, що погоджуються з необхідністю подальшого збільшення оборонних витрат, але не підтримують показник у 5%. 

На думку аналітиків, він політично та економічно неможливий майже для всіх членів Альянсу. 

За словами чиновників з НАТО, нова мета, швидше за все, буде узгоджена на саміті НАТО в Гаазі в червні цього року. 

Одні очікують, що 32 члени НАТО після довгих суперечок погодяться на цільовий показник у 3% ВВП.

На сьогодні Польща, яка є членом альянсу вже витрачає найбільшу частку ВВП на оборону – 4,12% від минулого року. За нею йдуть Естонія - 3,43% і США - 3,38%.

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що очікує на зміни і що витрати можуть скласти більше ніж 2%, хоча і підкреслив, що 5% це неможливий показник. На сьогодні Італія витрачає на оборону 1,5% ВВП.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав, що спочатку США самі мають продемонструвати готовність до таких витрат. 

"Коли ми візьмемо сьогоднішні зобов’язання США, вони виділяють близько 2,7-3% на оборону. Це означає, що їм треба буде збільшити цю суму на 2%, що підніме їхні оборонні витрати з приблизно 850 млрд до 1,5 трлн доларів", – додав Певкур. 

В той же час, глава оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що 5% у Німеччині означали б близько 40% федерального бюджету і жодна країна не може собі такого дозволити. 

Однак Латвія, яка уже є однією з небагатьох країн НАТО, яка витрачає понад 3% ВВП на оборону, і планує далі збільшувати ці витрати. 

За словами міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, такий рівень витрат демонструє розуміння загроз, з якими зараз стикається світ. Сполучені Штати витрачають на оборону 3,38% ВВП. З огляду на розмір економіки США, це становить понад 60% від загального обсягу витрат у НАТО.

 
ввпНАТОДональд Трамп

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