Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на "бананову республіку"? – Лі Гокстадер

Оглядач Washington Post Лі Гокстадер аналізує "хрестовий похід" Маска проти Європи. Він розмірковує про те, чи вдасться Маску перетворити країни Європи на "бананові республіки", як це робили американські корпорації понад сто років тому з країнами в Центральній Америці.

Чи зможе мільярдер підкорити європейські країни своїй волі? Слідкуйте за майбутніми виборами в Німеччині, радить читачам Washington Post Лі Гокстадер, оглядач видання з європейських питань.

На його думку, європейці швидко засвоюють урок, який американці засвоїли багато років тому: вони ігнорують Ілона Маска на свій страх і ризик. За його словами, донедавна головним викликом для Європи з Маском був пошук засобів для забезпечення дотримання технологічних і торговельних правил щодо магната-мільярдера, річний дохід компаній якого перевищує річні витрати на оборону Великої Британії чи Німеччини.

Як зауважує Лі Гокстадер, зараз питання полягає в тому, чи зможе Маск безкарно керувати європейською політикою, домінуючи в ній, як американські корпорації домінували в так званих бананових республіках Центральної Америки понад сто років тому. Або, більш прямолінійно: чи може Маск маніпулювати Німеччиною або Великою Британією, як колись United Fruit Co. підкорила Гондурас?

На думку автора, це мало би бути абсурдним питанням, враховуючи, що Берлін керує третьою за величиною економікою світу, а Лондон – шостою. Проте ескалація нападу диспепсичних твітів найбагатшої людини світу, яка також контролює автомобільний завод Tesla під Берліном, що має намір затьмарити будь-який німецький завод Volkswagen або Porsche, занурила політику обох країн у безлад.

Гокстадер вважає, що більш нагальним прикладом є Німеччина, де Маск втрутився всього за кілька тижнів до федеральних виборів. Ще більш дивним є те, що він підтримав антиамериканську, проросійську популістську партію, яка заперечує зміну клімату і серед лідерів якої є апологети нацизму та антисеміти, а також пересічні ентузіасти депортації.

Партія "Альтернатива для Німеччини", відома за німецькими ініціалами AfD, є "останнім проблиском надії" Німеччини, як написав Ілон Маск у консервативній німецькій газеті Welt am Sonntag. Національна розвідувальна служба Німеччини не погоджується з цим; вона визначила деякі елементи партії як екстремістські й взяла їх під нагляд.

Загальноприйнятою думкою є те, що AfD, незважаючи на друге місце перед виборами 23 лютого, буде витіснена з будь-якого коаліційного уряду об'єднаними силами традиційних лівих і правоцентристських політичних блоків Німеччини. Так само традиційно і помилково думали перед виборами 2023 року в Нідерландах, коли популістська антимусульманська партія шокувала аналітиків, посівши перше місце. Зараз вона очолює правлячу коаліцію в цій країні.

У цьому контексті прозвучало майже як видавання бажаного за дійсне, коли речник німецького уряду видав цього тижня, що "просто не може бути", щоб втручання Маска в соціальні мережі могло "вплинути на 84-мільйонну країну за допомогою неправди, напівправди або висловлення думок", наголошує Гокстадер.

Провідні європейські лідери попередили Маска, щоб він не ліз не в свої справи, або порадили зберігати холодну байдужість. "Не годуйте троля", – сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц німецькому тижневику Stern.

Цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер розпочав контратаку після того, як він і його лівоцентристський лейбористський уряд, який перебуває при владі лише шість місяців, раптово стали об'єктами онлайн-атак мінливого мільярдера. Маск звинуватив їх у самозаспокоєності в більш ніж десятирічному скандалі, пов'язаному з бандами, що складалися переважно з британських пакистанців, які, як повідомлялося, вистежували, знущалися і ґвалтували неповнолітніх дівчат.

Багато з того, що стверджує Ілон Маск, не відповідає дійсності, зауважує Лі Гокстадер, але для нього справа не в фактах. Справа у владі й у тому, як він може нею володіти, щоб домінувати в центрі уваги і нав'язувати свою волю.

Одного разу він обговорював питання фінансування британської правої Партії реформ, яку очолює ультраправий популіст Найджел Фарадж. Незабаром після цього він вимагав відставки Фараджа. Передбачувана причина розриву – розбіжність у поглядах на ув'язненого британського колишнього футбольного хулігана, який став провокатором – навряд чи варта того, щоб її розпаковувати.

На думку Лі Гокстадера, важелі впливу Маска значною мірою завдячують його статкам (які зараз наближаються до півтрильйона доларів) і легіонам прихильників (211 мільйонів на його соціальній мережі X). Можливо, не менш потужним є відкриття, яке роблять власні невдачі, переживання і відчай, що наростають у Європі. Втручання Маска свідчить про дитяче ставлення до правди і послідовності, але його основний аналіз потрапляє в ціль.

"Традиційні партії зазнали поразки в Німеччині, – написав він у Welt am Sonntag. – Їх політика призвела до економічної стагнації, соціальних заворушень і розмивання національної ідентичності".

Цього четверга Маск запланував дискусію в прямому ефірі на телеканалі X з лідером AfD Алісою Вайдель, першою в історії кандидаткою на посаду канцлера від цієї партії. Вайдель є відносно поміркованою і лесбійкою, яка усиновила двох дітей разом зі своєю партнеркою, народженою в Шрі-Ланці. "Вам це не здається схожим на Гітлера?", – сказав Маск в ефірі каналу X. Байдуже, що Вайдель захищала екстремістів AfD, серед яких був відомий діяч, двічі оштрафований за використання забороненого нацистського гасла у своїх промовах.

Маск, чия підтримка кампанії Дональда Трампа у розмірі 277 мільйонів доларів стала найбільшим внеском у минулорічному (та й у будь-якому іншому) президентському циклі, не приховує свого презирства до Європи, наголошуючи на падінні рівня народжуваності та стрімкому зростанні кількості мігрантів. "Європа вмирає", – написав він.

Особливо його розлютив Закон про цифрові послуги Європейського Союзу, який вимагає від інтернет-гігантів блокувати і видаляти неправдивий контент. Для Маска, якому загрожують штрафи на сотні мільйонів доларів через ймовірні порушення X – це мандат на цензуру.

Лі Гокстадер наголошує, що ця регуляторна суперечка, серед іншого, триває й досі. Більш важлива боротьба полягає в тому, чи зможуть деякі з найважливіших союзників Вашингтона, які борються зі своїми внутрішніми проблемами, протистояти втручанню в їхній суверенітет з боку людини, чиї статки приблизно дорівнюють всьому бюджету росії на 2025 рік. Особливо, коли ця людина має зв'язок з Дональдом Трампом.

Про автора: Лі Гокстадер – оглядач відділу європейських справ газети Washington Post, з 2023 року базується в Парижі. До цього він був членом редакційної ради газети протягом 19 років, а ще раніше - репортером WP протягом 20 років. Він працював у більш ніж 40 країнах світу, в тому числі як іноземний кореспондент в Єрусалимі, Римі, Москві та Центральній Америці.

Джерело: Washington Post