Українські дрони атакували окупований Крим і Краснодарський край рф

В багатьох містах вводився план "килим": зачиняли аеропорти.

Безпілотники і ракети атакували окупований Крим і Краснодарський край в росії.

Про це інформує російська служба ВВС.

Вночі відбулась атака на Новоросійськ Краснодарського краю рф з повітря.

Пізніше стало відомо про безпілотники і ракети над Севастополем, Керчю, Таманню і портом Кавказ в Керченській протоці.

Жителі писали, що відбувається бойова робота над акваторією Чорного моря.

Також відомо, що дрони чули мешканці Воронезької, Курської, Саратовської, Липецької області.

Про нібито роботу ППО заявив уряд влада Анапи, але інших деталей не розкрив.

Анапа і Новоросійськ знаходяться за 40 км один від одного. Новоросійськ це головний російський торговий порт на Чорному морі. Там також передислокувалася велика частина російського Чорноморського флоту.

Раніше ми писали, що 10 січня Україна атакувала склад російських дронів-розвідників.