Україна атакувала склад російських дронів-розвідників

Спочатку БпЛА "перевантажили" російську ППО, а потім прилетіли ракети "Нептун".

В ніч 10 січня під час спільної операції Служби безпеки України і ВМС ЗСУ було уражено склад зберігання російських дронів-розвідників у Ростовській області рф.

Про це розказав співрозмовник в Силах оборони.

Відоіо, що в нім на п‘ятницю безпілотники СБУ і ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів і дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області.

За словами джерела, спочатку дрони спецслужби "перевантажили" російську ППО, а потім на об'єкт прилетів "Нептун".

Мешканці області писали, що багаторазові вибухи поблизу Чалтиря свідчать про вторинну детонацію боєприпасів.