російський танкер "тіньового флоту" сів на мілину біля Німеччини
Нафтове судно "тіньового флоту рф" сіло на мілину біля німецького острова Рюген.
Про це повідомляє портал Tagesschau.
Танкер "Eventin" має довжину 274 метри і шириною 48 метрів, а також тримає на борту 99 тисяч тон нафти, не в може маневрувати. Його екіпаж ходить під панамським прапором і складає 24 моряки, усі вони перебувають на борту і залишаться там.
Пошкоджений корабель наразі стоїть на якорі під охороною, його відбуксирують до порту, поки невідомо якого, зазначили в Німецькому командуванні з питань аварій.
Задля уникнення небезпек, багатоцільове судно "Arkona" і буксир "Bremen Fighte" перебувають поруч із російським судном.
По тривозі піднята спеціально навчена команда, яка може спуститися на аварійне судно для встановлення буксирного зв'язку.
Прессекретарка команди з надзвичайних ситуацій сказала, що наразі немає небезпеки для навколишнього середовища, але природоохоронці не є такими впевненими. Інцидент із судном великих розмірів, яке було класифіковано як напівзруйноване, викликав тривогу в п'ятницю служби безпеки, екологічних активістів і політиків.
"Eventin" 2006 року будівництва значиться в опублікованому восени списку кораблів російського тіньового флоту, екіпаж час від часу вимикав систему радіоідентифікації танкера, аби приховати будь-які транспорти. Він вийшов з російського балтійського порту Усть-Луга і прямував у Порт-Саїд, Єгипет.
За непідтвердженими даними, фактичним пунктом призначення був індійський порт.
Нагадаємо, що сьогодні США ввели жорсткі санкції проти нафтової галузі рф: майже 200 танкерів у списку.