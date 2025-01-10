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російський танкер "тіньового флоту" сів на мілину біля Німеччини

10 січня 2025, 21:17
російський танкер
Фото: fleetmon.com
Наразі екіпаж перебуває на кораблі і евакуації не потребує.

Нафтове судно "тіньового флоту рф" сіло на мілину біля німецького острова Рюген.

Про це повідомляє портал Tagesschau.

Танкер "Eventin" має довжину 274 метри і шириною 48 метрів, а також тримає на борту 99 тисяч тон нафти, не в може маневрувати.  Його екіпаж  ходить під панамським прапором і складає 24 моряки, усі вони перебувають на борту і залишаться там.

Пошкоджений корабель наразі стоїть на якорі під охороною, його відбуксирують до порту, поки невідомо якого, зазначили в Німецькому командуванні з питань аварій.

Задля уникнення небезпек, багатоцільове судно "Arkona" і буксир "Bremen Fighte" перебувають поруч із російським судном. 

По тривозі піднята спеціально навчена команда, яка може спуститися на аварійне судно для встановлення буксирного зв'язку. 

Прессекретарка команди з надзвичайних ситуацій сказала, що наразі немає небезпеки для навколишнього середовища, але природоохоронці не є такими впевненими. Інцидент із судном великих розмірів, яке було класифіковано як напівзруйноване, викликав тривогу в п'ятницю служби безпеки, екологічних активістів і політиків.

"Eventin" 2006 року будівництва значиться в опублікованому восени списку кораблів російського тіньового флоту, екіпаж час від часу вимикав систему радіоідентифікації танкера, аби приховати будь-які транспорти. Він вийшов з російського балтійського порту Усть-Луга і прямував у Порт-Саїд, Єгипет. 

За непідтвердженими даними, фактичним пунктом призначення був індійський порт.

Нагадаємо, що сьогодні США ввели жорсткі санкції проти нафтової галузі рф: майже 200 танкерів у списку.

 

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