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Україна і росія до переговорів не готові – Кірбі

10 січня 2025, 21:41
Україна і росія до переговорів не готові – Кірбі
Фото: УНН
Вашингтон відкладав масштабні санкції задля утримання росту цін.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що ані кремль, ані Україна не готові до переговорів про припинення війни.

Про це Кірбі оголосив на брифінгу для журналістів 10 січня, повідомляє агентство Укрінформ.

На питання чи останні санкції проти російського флоту - це частина стратегії щодо "переговорів" про завершення війни в Україні, Кірбі сказав: 

"Це не робилося з розрахунком того, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів. Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів". 

Він додав, що рішення про запровадження нових санкцій ґрунтувалося на прогнозах для енергетичних ринків.

Такою Кірбі підтвердив, що раніше Вашингтон відкладав масштабні санкції в цій сфері для того, щоби утримати підвищення внутрішніх цін на енергоносії.

Раніше український президент Володимир Зеленський раніше заявив, що перші переговори про припинення російсько-української війни відбудуться з обраним президентом США Дональдом Трампом і лише потім – потенційно з путіним.

Нагадаємо, що сьогодні США ввели жорсткі санкції проти нафтової галузі рф: майже 200 танкерів у списку.

 

Джон Кірбівійна в Україні

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